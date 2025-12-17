Antena3
Para 4 personas

Arroz con espinacas y langostinos en salsa, una receta muy completa de Karlos Arguiñano

Lo mejor de las espinacas, hidratos de carbono y saborazo de los langostinos, así de completa es esta magnífica receta que ha elaborado Karlos Arguiñano.



Nosotros vamos a acompañar nuestro arroz con langostinos por lo que hemos decidido prepararlo con un caldo elaborado con las cabezas y las cascaras de los langostinos.

Pero si vas a utilizarlo para acompañar alguna carne, puedes prepararlo añadiéndole agua, caldo de verduras o de carne.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de arroz
  • 300 g de espinacas
  • 20 langostinos
  • 3 dientes de ajo
  • 50 ml de vino blanco
  • 200 ml de salsa de tomate
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Pela los langostinos y pon las cabezas y las cascaras en una cazuela con un par de cucharadas de aceite y rehógalas. Cúbrelas con agua y sazona. Cuece todo a fuego medio durante 15 minutos. Cuela el caldo y resérvalo.




Calienta una tartera con un par de cucharadas de aceite. Pela y pica un diente de ajo, introdúcelo en la tartera y dóralo un poco. Agrega el arroz y rehógalo durante 1 minuto, añade el vino. Pica las hojas de espinaca en juliana fina, añádelas y mezcla bien. Cubre todo con el caldo anterior (el doble y un poco más) y cocina el arroz a fuego fuerte durante 5 minutos.




Introduce el arroz en el horno y cocina a 230º durante 13 minutos más. Deja reposar el arroz durante 4-5 minutos cubierto con un paño.

Abre los langostinos por la mitad y quítales el intestino.

Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Pela los otros 2 dientes de ajo, pícalos finamente, introdúcelos en la sartén y dóralos un poco. Sazona los langostinos y saltéalos brevemente (30 segundos minuto).




Añade la salsa de tomate, mezcla bien y cocínalos durante 2 minutos a fuego fuerte.

Sirve el arroz con espinacas en 4 platos y coloca 5 langostinos en el centro de cada uno. Decora los platos con unas hojas de perejil.





