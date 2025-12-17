Gritos y gran presencial policial en el desalojo del B9 en Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

Comienza el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), convertido en un asentamiento ocupado en el que hay alrededor de 400 personas. Los Mossos d'Esquadra ya están en el lugar y los servicios sociales municipales y efectivos del Servicio de Emergencias Médicas estarán presentes durante el operativo para prestar asistencia a las personas afectadas.

La Policía Nacional también está presente en el desalojo acompañando a los Mossos. El edifico 'okupado' lleva mucho tiempo siendo noticia: allí dentro murió un joven apuñalado tras una pelea, hubo un brote de tuberculosis y agredieron a un equipo del programa de 'Espejo Público'.

Varios efectivos de los Mossos han entradoya en el patio del instituto y les han avisado a los ocupantes de que podían salir. Algunos ocupantes abandonan el inmueble, otros lo han hecho durante la madrugada, pero todavía hay quién sigue dentro y se resiste a salir. Los agentes han realizado el segundo aviso de actuación policial inminente hace apenas unos minutos, sobre las 08.17 horas.

El desalojo se realiza en respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Badalona a los Mossos, mediante resolución judicial, "que autoriza la entrada y ejecución del Acuerdo de Gobierno del referido Ayuntamiento para recuperar la propiedad".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el desalojo de B9 en Badalona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el desalojo de B9 en Badalona en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.