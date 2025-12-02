García Albiol, tras la agresión a un equipo de Espejo Público: "Estos okupas violentos están muy bien asesorados"

Los vecinos llevan meses denunciando episodios de violencia, robos, drogadicción o insalubridad. La okupación de un antiguo instituto público fue denunciada por el Ayuntamiento que encabeza Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.

Allí se desplazó el periodista Miguel Ángel Silva a realizar un reportaje de la sección 'MÁS Allá de la Línea Roja". Al poco de encender la cámara se encontraron con la violenta oposición de varios de los irregulares habitantes de ese lugar. El resultado: una cámara destrozada, unas fracturas en una mano del cámara y las imágenes que plasman la cruda realidad que allí se vive.

La mañana de este martes, un día después del lamentable episodio protagonizado por varios de los okupas, García Albiol atendía a Espejo Público con un afectado Miguel Ángel a su lado.

"Nos han dado la razón"

El alcalde afirma que recientemente los juzgados han fallado en favor del Ayuntamiento, reconociendo su derecho a recuperar el uso del inmueble. Ahora esperan que se fije la fechapara llevar acabo eldesalojo.

"Estos okupas violentos están muy bien asesorados por entidades de todo tipo, e incluso tienen una defensa judicial", que lamenta el alcalde que maniobran para dilatar lo máximo posible la desokupación.

"La mayoría de ellos son delincuentes"

El problema es mayor de lo que puede pensarse en un primer momento y es que García Albiol asegura que en el antiguo instituto hay en torno a 400 personas alojadas: "La inmensa mayoría son subsaharianos y la inmensa mayoría de estas personas son delincuentes".

Denuncia que la única ocupación de muchos de ellos es la de "crear problemas de convivencia": "Se dedican a la delincuencia, al robos, al tráfico de drogas (...)".

Por último manifestaba su incredulidad ante la inacción de autoridades superiores dado que muchos de los presuntos delincuentes se encuentran en situación irregular, pendientes de que se tramiten sus expedientes de expulsión de España.

Estas insinuaciones de García Albiol daban paso a un tenso cruce de palabras entre el alcalde del PP y la senadora del PSOE, Susana Díaz, presente en plató. Que defendía a su partido frente a la sorprendente afirmación de Albiol respecto a unas supuestas palabras de un dirigente socialista a nivel nacional, que implicaban a los socios de Gobierno.

