Agresión

La agresión al periodista Javi Fuente en su reportaje de alquiler de vivienda a universitarios

El periodista Javi Fuente explica cómo fue la agresión que sufrieron él y su compañero.

Javi Fuentes

Espejo Público
El periodista de Espejo Público, Javi Fuente, ha sufrido una agresión cuando realizaba un reportaje sobre el alquiler de vivienda a universitarios. Fuente se encontraba preguntando a varios vecinos de la zona cuando ocurrieron los hechos.

"Un vecino salió encendidísimo y mientras nuestro compañero cámara estaba grabando se produjo un momento de tensión", ha explicado. "Estas cosas no deben pasar nunca y hablando se entiende la gente, pero no a puñetazos", ha querido dejar claro.

"Qué respuesta es esa, qué impresentable, de verdad", ha respondido Susanna Griso al ver las imágenes.

