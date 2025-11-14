Agresión
La agresión al periodista Javi Fuente en su reportaje de alquiler de vivienda a universitarios
El periodista Javi Fuente explica cómo fue la agresión que sufrieron él y su compañero.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||69108d2fd50da500070b03a0|||Sergio Nasarre: tres pasos para combatir la okupación con la ley de vivienda]]
- Todo el análisis del alquiler de viviendas a universitarios, en ATRESPLAYER
Publicidad
El periodista de Espejo Público, Javi Fuente, ha sufrido una agresión cuando realizaba un reportaje sobre el alquiler de vivienda a universitarios. Fuente se encontraba preguntando a varios vecinos de la zona cuando ocurrieron los hechos.
"Un vecino salió encendidísimo y mientras nuestro compañero cámara estaba grabando se produjo un momento de tensión", ha explicado. "Estas cosas no deben pasar nunca y hablando se entiende la gente, pero no a puñetazos", ha querido dejar claro.
"Qué respuesta es esa, qué impresentable, de verdad", ha respondido Susanna Griso al ver las imágenes.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad