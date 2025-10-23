Okupas en Guipúzcoa
Acusan a dos okupas de quemar una casa cuando su dueño trataba de recuperarla: "Querían echarles para construir un hotel"
Dos okupas se metieron en una vivienda y estuvieron dos años en ella. Cuando el dueño intentó desalojarlos, los okupas, presuntamente, quemaron su casa.
Los bomberos continuaban trabajando la mañana de este jueves en el caserío. Construido en 1910, vivieron tres generaciones que trabajaban para la familia Zuluaga hasta 2005. Cuando decide desahuciar a las familias que trabajaban en él. Durante esos 20 años el caserío ha permanecido inhabitado y ha sufrido un enorme deterioro. Lo que ha hecho que mucha gente de la zona, jóvenes sobre todo, lo hayan ido okupando.
La última pareja que lo habita acumulaba cientos de kilos de basura. Un incendio sacude esta impresionante villa. Al parecer, no era la primera vez que se producían fuegos, ya que los hacían para calentarse. Esta vez el fuego arrasa con todo el inmueble.
Versiones opuestas
El ayuntamiento de Zumaia confirman a nuestro compañero Daniel Samperio que el incendio no ha sido provocado. Podría haberse producido por alguna chispa o por las tomas de corriente a las que estarían enganchados. Además, los okupas llegaron cuando vieron las llamas. En ese momento, estaban comprando en el pueblo y volvieron corriendo asustados porque en el interior tenían cuatro perros.
En cambio, circula otra versión. Algunas personas apuntan que los propietarios querían echar a los okupas para construir un hotel. Además, estos ocupantes parece que tenían problemas de drogadicción. Los vecinos están muy indignados por el daño causado. Durante 20 años este caserío ha estado cuidado, ahora ha quedado prácticamente reducido por completo a cenizas.
