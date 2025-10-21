Mari Carmen, cuidadora de su marido y su hijo con discapacidad y víctima de la inquiokupación: "Me han destrozado la vida"

Mari Carmen, de 66 años, es pensionista y vive con su marido y su hijo, los tres con discapacidad. Hace algo más de un año decidió alquilar su única vivienda en Cardona (Barcelona) para mudarse a una zona más barata y poder llegar a fin de mes con las tres pensiones que perciben.

Lo que empezó como una solución temporal se ha convertido en una pesadilla. Su inquilina dejó de pagar el alquiler durante varios meses y, cuando por fin abandonó la vivienda, la dejó completamente destrozada.

Entre lágrimas, Mari Carmen apenas puede entrar en la que fue su casa: “Van a acabar con mi vida”, decía ante las cámaras de Espejo Público.

“Han arrancado hasta los enchufes”

En el programa hemos podido ver el estado la vivienda, así lo describe la propietaria: "enchufes arrancados, paredes agujereadas, persianas y cristales rotos, y una cocina inservible".

La propia Mari Carmen lo explica así: “Me han destrozado el piso. No puedo venir a vivir, no tengo ni luz ni agua. Han dejado todo destrozado… Lo han hecho a propósito para que no pueda entrar a vivir.”

El daño no es solo económico: la familia tendrá que pagar ahora la reparación completa de la casa: paletas, carpinteros, cristaleros, electricidad y fontanería; sin haber recuperado ni un euro de los alquileres pendientes.

La versión de la inquilina: “No me niego a pagar”

La inquiokupa, ya fuera de la vivienda, asegura estar “en una situación de vulnerabilidad máxima” y afirma que “no se niega a pagar”.

La mujer, que vivía en el piso junto a su marido y sus tres hijas, ha inquiokupado la casa durante casi ocho meses.

Mari Carmen no oculta su indignación: “Nosotros no podemos hacer frente a todo esto. Encima no nos han pagado los meses que deben y tenemos el piso por arreglar. Tenía este piso para complementar mi pensión y ahora no tengo nada.”

Su historia es la de muchos pequeños propietarios que alquilan su vivienda para poder subsistir. Mari Carmen lo resume con resignación: “Somos pequeños propietarios, no grandes inversores. Vivimos con pensiones pequeñas y alquilamos para sobrevivir. Pero así no se puede.”

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación reclaman al Gobierno una ley urgente que proteja a los propietarios vulnerables. Denuncian que llevan desde 2021 solicitando reuniones con el Ministerio de Vivienda sin obtener respuesta.

“Era nuestro salvavidas, y nos lo han quitado”

Ahora, Mari Carmen vive en casa de sus padres porque no puede afrontar el alquiler del piso al que se mudó. “Cada mes me cuesta más pagarlo, pero nunca he dejado de cumplir. En cambio, a mí me lo han destrozado todo”, lamenta.

Su casa de Cardona, la que un día fue su salvavidas, ha quedado "destrozada", según la propietaria.

