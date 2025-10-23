Antena 3 LogoAntena3
Ángel Flores, cámara del Congreso durante el 23-F: "Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo: "O te apartas o te mato""

El teniente coronel Antonio Tejero, conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23-F, se encuentra ingresado en estado crítico. Hoy, recordamos el momento histórico que protagonizó.

Golpe 23-F

El teniente coronel Antonio Tejero atraviesa un delicado estado de salud. El exmilitar, conocido por su papel en el intento de golpe de Estado del 23-F, figura clave en la historia reciente de España, vive a sus 93 años uno de los momentos más críticos de su vida.

Tras difundirse en varios medios la noticia de su presunto fallecimiento, la familia de Tejero ha salido a desmentirlo. Según han informado, permanece ingresado en el Hospital privado de Carcaixent (Valencia).

Antonio Tejero

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ángel Flores, quien fue cámara del Congreso de los Diputados durante el golpe de Estado del 23-F que protagonizó Tejero. Este confiesa que pasó auténtico miedo y, mientras los militares trataban de capar las televisiones, su misión era continuar con su trabajo y documentarlo.

"Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo que o me apartaba o me mataba", recuerda. A partir de entonces, comenzaron 17 horas de incertidumbre: "No tuve miedo de morirme, pero sí una incertidumbre tremenda, nos pusieron en fila como si nos fueran a fusilar".

Aquel día paso a formar parte de la historia de nuestro país, que hoy está pendiente del estado de salud de Antonio Tejero.

