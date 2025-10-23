Lo recordamos
Ángel Flores, cámara del Congreso durante el 23-F: "Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo: "O te apartas o te mato""
El teniente coronel Antonio Tejero, conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23-F, se encuentra ingresado en estado crítico. Hoy, recordamos el momento histórico que protagonizó.
El teniente coronel Antonio Tejero atraviesa un delicado estado de salud. El exmilitar, conocido por su papel en el intento de golpe de Estado del 23-F, figura clave en la historia reciente de España, vive a sus 93 años uno de los momentos más críticos de su vida.
Tras difundirse en varios medios la noticia de su presunto fallecimiento, la familia de Tejero ha salido a desmentirlo. Según han informado, permanece ingresado en el Hospital privado de Carcaixent (Valencia).
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ángel Flores, quien fue cámara del Congreso de los Diputados durante el golpe de Estado del 23-F que protagonizó Tejero. Este confiesa que pasó auténtico miedo y, mientras los militares trataban de capar las televisiones, su misión era continuar con su trabajo y documentarlo.
"Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo que o me apartaba o me mataba", recuerda. A partir de entonces, comenzaron 17 horas de incertidumbre: "No tuve miedo de morirme, pero sí una incertidumbre tremenda, nos pusieron en fila como si nos fueran a fusilar".
Aquel día paso a formar parte de la historia de nuestro país, que hoy está pendiente del estado de salud de Antonio Tejero.
