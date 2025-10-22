Mejores momentos | Programa 8
“Es peligroso”: El pánico cunde en El bloque y hasta Juanra Bonet pide calma
El presentador ha tenido que advertir a los jugadores que se situaran bien ante la inminente caída de las pelotas gigantes.
Publicidad
El plató de Juego de pelotas, como han ido demostrando todos los equipos, impone. Cuando más impresiona a los jugadores es en el momento en el que se sitúan al final de las rampas esperando a que caigan las bolas gigantes. Algunos afrontan el momento templando sus nervios, pero en El bloque… ¡ha cundido el pánico! No han podido evitarlo en la primera ronda.
“¡Qué vértigo!”, reconocía Isabel, mientras que Mercedes y Ángela empezaban a gritar impacientes. Ha sido tal la tensión que mostraban que Juanra Bonet ha tenido que llamarles la atención al ver que no estaban situadas de forma adecuada. “Y no os agarréis a nada porque entonces es peligroso”, ha advertido también.
Más Noticias
- Un homenaje a la jota: el folclore se reivindica esta noche en Juego de pelotas
- Solo los más avispados se mantendrán secos: el miércoles, último programa de Juego de pelotas en Antena 3
- Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas
- ¿Se irán de casa rural por todo lo alto? Txapeldunak confía en Aitor para la ronda final
- ¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro
Sin embargo, las tres hermanas han conseguido mantenerse secas. Eso sí, el equipo ha perdido a Manuel. Entre las seis opciones, eligió a quien nunca ha presentado las Campanadas desde la Puerta del Sol. Apostó por Matías Prats pero, por lo que Juanra ha intuido, le estaban confundiendo con Joaquín Prat. ¡Revive este momento en el vídeo!
Publicidad