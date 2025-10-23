Antena 3 LogoAntena3
El ataque personal de la influencer trumpista Ada Lluch a Susanna Griso que ha revuelto a los colaboradores: "Tu feminismo es de cartón piedra"

Ada Lluch ha regresado al plató de Espejo Público después de la reiteración por parte de la presentadora de su invitación. Lo ha hecho pese a haber difundido un bulo que ella misma creó tras su primera visita. La tensión y la controversia no tardaban en reaparecer.

Afra Blanco Vs. Ada Lluch

Andrés Pantoja
Publicado:

Susanna Griso avisaba a Ada Lluch al comienzo de su entrevista. La influencer trumpista no contaba con un tiempo ilimitado en el programa, hay más mundo a parte de ella. La periodista lo hacía para evitar posibles nuevos malentendidos visto lo visto en su primera visita a Espejo Público.

Llegado el momento del debate, los colaboradores analizaban con Ada Lluch los datos sobre violencia, inmigración o transexualidad, que ella mostraba. El periodista Gonzalo Bans desmentía sus afirmaciones con los datos oficiales. Según ella España es un país incluso más inseguro que Estados Unidos. Eduardo Rubiño retrataba los ataques de la creadora de contenido pro-Trump, a la comunidad LGTB: "La mentira está soltada".

"¿Cuánto cash ingresas por mentir?"

El ambiente se caldeaba con la pregunta de la activista Afra Blanco sobre los ingresos de la influencer por, según ella, dar información falsa: "Yo no miento (…) Me estás atacando emocionalmente", interrumpía Ada.

Afra Blanco enumeraba una serie de hechos por los que la influencer debería estar agradecida al feminismo.

Evitaba dar ningún dato económico Ada Lluch y hacía una alusión a Susanna Griso que provocaba la reacción del resto de los presentes: "Yo no soy la que vive en un chalet de un millón y medio de euros", señalaba a la presentadora y la indignación se apoderaba del plató.

La presentadora respondía con elegancia, pidiéndole que no recurriera a valoraciones de ámbito personal y deseándole que le vaya "muy bien en la vida".

Afra se dirigía, visiblemente molesta, sin paños calientes a la influencer: "¿Te molesta que una mujer tenga un chalet de un millón y medio y presente un programa de televisión? (…) Te molesta que se pueda pagar su casa y no se la pague su marido (…) ¡Eres una machista! ¡Eres una machista!".

Afra insistía y repetía su pregunta a Ada: "¿Cuánto cash ingresas por mentir?".

Gracias por tu presencia, Ada

Tiraba de ironía Cruz Sánchez de Lara, abogada y activista por los derechos humanos, cuando agradecía la visita a la influencer, no sin cierto sarcasmo. Para Cruz la entrevista de Ada Lluch evidencia la necesidad de unos medios de comunicación rigurosos que verifique la información, que abunda en la actualidad, y desenmascare a difusores de mentiras o medias verdades: "No podemos dejar a la gente que se informe con gente como tú, que no informa, desinforma y hace demagogia. Gracias en nombre de Antena 3".

Por una vez, y sin que sirva de precedente, Afra Blanco aplaudía la reflexión de su compañera, con la que habitualmente discrepa en prácticamente cada tema que abordan: "¡Sí señora!".

Aunque el tiempo del que advertía Susanna al principio se había sobrepasado hacía varios minutos, Espejo Público dedicaba tiempo extra a Ada Lluch. Susanna, indignada, se dirigía a ella una última vez.

