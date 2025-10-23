Exclusiva
Aparece el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros: "Parece ser que no se ha tratado de un robo"
El cuadro que desaparecía en su traslado de Madrid a Granada ha aparecido finalmente. Después de contemplar todas las posibilidades, parece que se descarta el robo.
Publicidad
La semana pasada, desaparecía en extrañas circunstancias un cuadro de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra. La obra, valorada en unos 100.000 euros, tenía que ser trasladada desde Madrid, donde la tenía su dueño, hasta Granada, donde iba a ser expuesto.
Hoy, ha aparecido el Picasso, después de una larga búsqueda. "Parece ser que no se ha tratado de un robo", afirma Sonsoles Ónega.
Según nuestro colaborador Carlos Quílez, siempre se estudiaron todas las teorías, ya que todo el traslado del cuadro parecía legal. "Los datos documentales estaban en regla", señala.
Más Noticias
- El hijo de Antonio Tejero desvela que ha experimentado una pequeña mejoría: "Ha merendado y está totalmente consciente"
- Ana María, criticada por mostrar en redes las ayudas que recibe: "Me dicen cosas horribles por mostrarme agradecida"
- Ángel Flores, cámara del Congreso durante el 23-F: "Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo: "O te apartas o te mato""
El cuadro, ya localizado, será pronto entregado a su dueño, que pensaba que no recuperaría su querida obra. ¡Dale al play para verlo!
Publicidad