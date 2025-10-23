Antena 3 LogoAntena3
Aparece el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros: "Parece ser que no se ha tratado de un robo"

El cuadro que desaparecía en su traslado de Madrid a Granada ha aparecido finalmente. Después de contemplar todas las posibilidades, parece que se descarta el robo.

La semana pasada, desaparecía en extrañas circunstancias un cuadro de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra. La obra, valorada en unos 100.000 euros, tenía que ser trasladada desde Madrid, donde la tenía su dueño, hasta Granada, donde iba a ser expuesto.

Hoy, ha aparecido el Picasso, después de una larga búsqueda. "Parece ser que no se ha tratado de un robo", afirma Sonsoles Ónega.

Según nuestro colaborador Carlos Quílez, siempre se estudiaron todas las teorías, ya que todo el traslado del cuadro parecía legal. "Los datos documentales estaban en regla", señala.

El cuadro, ya localizado, será pronto entregado a su dueño, que pensaba que no recuperaría su querida obra. ¡Dale al play para verlo!

