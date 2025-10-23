Tana Rivera confirma su ruptura con Manuel Vega después de tres años de relación: "Son etapas de la vida"

Siempre discreta con su vida privada, Tana Rivera ha roto su silencio tras su ruptura el pasado verano con Manuel Vega después de 3 años de sólida relación. Después de varios meses alejada del foco mediático, la hija de Francisco Rivera y Lourdes Montes ha reaparecido por todo lo alto en la fiesta Magnificient con la que la joyería Rabat ha presentado sus exclusivas piezas y, deslumbrante con un sofisticado vestido negro de jaquard con escote bardot, drapeado a la cintura, y abertura en la falda, se ha sincerado sobre el momento de soltería que está atravesando.

Tana Rivera posando para los medios | Gtres

Primero, y hablando de joyas, nos ha contado las más especiales que tiene en su joyero. "A las que tengo más cariño es a mis anillos, uno es de mi abuela Cayetana y otro es de mi abuela Carmen, pero que tampoco es un lujo, o sea, son anillos bastante normales, pero yo es que les tengo mucho cariño, porque siento que siempre están conmigo, porque es que los llevo a diario" ha relatado, confesando de qué manera tiene presentes en su día a día a las inolvidables duquesa de Alba y Carmen Ordóñez.

Respecto a cómo se encuentra tras su ruptura con Manuel, que ha sido tan discreta que no ha trascendido cuándo se produjo, quién tomó la decisión, ni los motivos, Tana desvela que "estoy en un momento muy feliz, la verdad, me siento muy completa, estoy trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Y... y estoy muy feliz, sí".

Tana Rivera, en el photocall de la fiesta de Rabat | Gtres

"Estoy en un momento de autoamor, absolutamente. Sí, absolutamente. Creo que son etapas de la vida y creo que ahora mismo pues me toca esta y... sé que es para hacer algo muy grande y muy bonito y sobre todo para construir mi futuro" añade, reconociendo que la soltería tiene "muchísimas ventajas" que se olvidan cuando se está en pareja: "Estoy encantada y disfruto mucho de mi familia, disfruto mucho de mis amigos, disfruto mucho de todo. Y sobre todo que conozco a mucha gente que a lo mejor estando en pareja, pues no, porque hago más plan, ¿sabes? y sobre todo que me abre mucho... o sea, no sé, como que ahora ya no me ata nada, entonces puedo viajar, puedo conocer, puedo... estoy muy feliz, sí" ha asegurado radiante.

Pero como ha confesado, eso no quiere decir "para nada" que haya dejado de creer en el amor, ya que como admite "me encantaría casarme, y me encantaría formar una familia, o sea, es uno de mis sueños". Y aunque asegura que "todavía me queda" no ha dudado en bromear con que le gustaría darle "unos cuantos" nietos a Fran Rivera.

Tana Rivera atendiendo a los medios de comunicación | Europa Press

Y es que como desvela, "me encantaría tener familia numerosa. Estoy encantada con mis hermanos, muero con ellos". "Es verdad que como yo he sido hija única hasta los 15 años, me he aburrido mucho. Me hubiese encantado un hermano con el que jugar, el compartir ropa.... Pero creo que con mi hermana Carmen voy a hacer mucho de lo que me ha faltado de pequeña cuando ella crezca un poquito más. Sé que se va a venir mucho conmigo, oye, Tana duermo en tu casa porque papá tal" ha apuntado entre risas, dejando claro que "absolutamente" va a cubrir muchísimo a su hermana cuando empiece a salir.

Una reaparición en la que sin embargo Tana ha preferido no pronunciarse sobre la reciente separación de su tío Kiko Rivera e Irene Rosales: "Pues la verdad que no te puedo ayudar porque no veo nada, no me entero mucho de las cosas" ha esquivado con elegancia y una sonrisa.