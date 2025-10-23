Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Antonio Tejero, en estado crítico: "Se encuentra con un pequeño hilo de vida, en el hospital donde falleció su mujer"

El teniente coronel Antonio Tejero se encuentra en estado crítico. A sus 93 años, el militar se encuentra en el Hospital de Alzira, en Valencia.

Antonio Tejero

Publicidad

El teniente coronel Antonio Tejero se encuentra en estado crítico de salud. El exmilitar que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23-F marcó un capítulo de la historia de España y hoy, a sus 93 años, su salud atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Después de que los medios se hicieran eco de la supuesta muerte del militar, la familia de Tejero ha salido a desmentirlo. Según cuentan, está ingresado en el Hospital Aguas Vivas de Carcaixent (Valencia) y ya ha recibido la extremaunción de manos de su hijo, sacerdote de profesión.

"Está en el mismo hospital donde falleció su mujer Carmen Díez hace tres años", nos cuenta nuestro compañero Pablo Muñiz, "se encuentro con un pequeño hilo de vida". En estos momentos, sus familiares y amigos le acompañan, mientras otros van llegando poco a poco al centro.

Todos los ojos están puestos en la familia de Antonio Tejero, a la espera de nuevas noticias sobre el estado de salud del teniente coronel. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Antonio Tejero

Antonio Tejero, en estado crítico: "Se encuentra con un pequeño hilo de vida, en el hospital donde falleció su mujer"

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas

Vicedecano Prácticas Granada

Las explicaciones de un vicedecano por su polémico cartel en la Universidad de Granada: "Me parece insólito que los padres vayan"

Incendio caserío okupado
Okupas en Guipúzcoa

Acusan a dos okupas de quemar una casa cuando su dueño trataba de recuperarla: "Querían echarles para construir un hotel"

Un bote imposible: Andrea lo intenta hasta el final… pero la suerte no ayuda
MEJORES MOMENTOS | 23 DE OCTUBRE

Un bote imposible: Andrea lo intenta hasta el final… pero la suerte no ayuda

Cristina Pedroche
A partir de las 17:00

Cristina Pedroche reaparece tras ser madre por segunda vez, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La presentadora vuelve a la televisión tras su segundo embarazo y lo hace en el plató de Y ahora Sonsoles, donde nos cuenta cómo ha vivido esta nueva etapa y cómo afronta su futuro en familia.

“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura
MEJORES MOMENTOS | 23 DE OCTUBRE

“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura

La concursante del atril amarillo ha pagado caro sus celebraciones en La ruleta de la suerte... ¡el karma no perdona!

Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano

Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: caldo de berzas, "una receta gallega y auténtica"

Karlos Arguiñano: caldo de berzas, "una receta gallega y auténtica"

Publicidad