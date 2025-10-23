Antonio Tejero, en estado crítico: "Se encuentra con un pequeño hilo de vida, en el hospital donde falleció su mujer"

El teniente coronel Antonio Tejero se encuentra en estado crítico de salud. El exmilitar que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23-F marcó un capítulo de la historia de España y hoy, a sus 93 años, su salud atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Después de que los medios se hicieran eco de la supuesta muerte del militar, la familia de Tejero ha salido a desmentirlo. Según cuentan, está ingresado en el Hospital Aguas Vivas de Carcaixent (Valencia) y ya ha recibido la extremaunción de manos de su hijo, sacerdote de profesión.

"Está en el mismo hospital donde falleció su mujer Carmen Díez hace tres años", nos cuenta nuestro compañero Pablo Muñiz, "se encuentro con un pequeño hilo de vida". En estos momentos, sus familiares y amigos le acompañan, mientras otros van llegando poco a poco al centro.

Todos los ojos están puestos en la familia de Antonio Tejero, a la espera de nuevas noticias sobre el estado de salud del teniente coronel. ¡Dale al play para enterarte de todo!