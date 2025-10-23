El Hormiguero celebra el lunes sus 3.000 entregas consolidado como líder y el programa más visto de la TV

El Hormiguero celebra el próximo lunes su programa número 3.000, una cifra histórica que confirma al espacio de Antena 3 como el gran referente del entretenimiento televisivo en España. El formato que conduce Pablo Motos continúa batiendo sus propios récords y, tras arrancar con el mejor registro de su historia, El Hormiguero continúa imbatible coronado como el programa más visto de la televisión una temporada más.

Para esta cifra tan icónica a la que llegan muy pocos programas de la televisión, El Hormiguero contará con una de sus invitadas más queridas: Laura Pausini. La cantante italiana es una de las artistas que más veces ha pasado por El Hormiguero desde su nacimiento y su conexión con el equipo del programa y con el público ha hecho que cada una de sus visitas se hayan convertido en algunas de las más recordadas por la audiencia.

Desde su estreno en Antena 3, El Hormiguero ha logrado mantenerse el programa líder de las noches durante 12 años consecutivos. Este curso, el programa mantiene una media del 15,5% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores de media. Cada noche, millones de personas se reúnen frente al televisor para disfrutar de un formato que combina humor, espectáculo, ciencia, entrevistas, música y actualidad.

El éxito de El Hormiguero no solo se mide en cifras de audiencia. Su capacidad para generar conversación, viralidad y momentos icónicos lo han convertido en una marca por sí misma dentro de la televisión. En redes sociales, el programa acumula millones de seguidores y contenidos que superan los cientos de millones de visualizaciones cada temporada.

El liderazgo de El Hormiguero se refleja también en su papel como escaparate de referencia para las marcas. Las firmas más reconocidas eligen este espacio para asociarse con un entorno seguro de éxito, notoriedad y prestigio, gracias a su alcance, su transversalidad y su conexión directa con la audiencia. Cada acción de marca en el programa se convierte en un evento de alto impacto y valor añadido.

A lo largo de los años, después de 3.000 entregas, el formato ha demostrado una capacidad única para reinventarse, pero manteniendo muy viva la esencia de El Hormiguero. Secciones como la ciencia, los experimentos virales, las tertulias, combinadas con entrevistas a grandes estrellas nacionales e internacionales, consolidando una oferta diversa y familiar.