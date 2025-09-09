Maruchi, 86 años, amenazada con el desahucio de su casa y tener que pagar la demolición: "No soy okupa, ni terrorista"

Terrorista medioambiental u okupa, son algunas de las palabras que niega Maruchi para defender su deseo de quedarse en su casa. La vecina de Guardamar del Segura, municipio de Alicante, de 86 años, que vive en una urbanización sobre la que pende una orden de demolición. Sus habitantes luchan a la desesperada por salvar sus hogares. Incluso han solicitado la intermediación del rey Felipe VI, al que han remitido una carta.

"Lo único que me queda de mi familia"

Pepa y Javier, dos vecinos de una de las casas situadas en la playa de Babilonia atestiguan que el mar se ha 'comido' al menos 100 metros de costa. David, joven de 23 años, nació allí mismo y expresa el dese de todos: "A ver si nos dejan... Nos echan de aquí sin ninguna alternativa y encima tenemos que pagar la demolición". Otra mujer asegura que no tiene otro legado de su familia más que esa pequeña casa, mientras una joven cuenta que su padre falleció en su casa y que no van a desistir en su lucha, como él les enseñó.

Allí desde más de 70 años

Tras más de ocho años de lucha, los más de 60 vecinos no pierden la esperanza de conservar las viviendas y el derecho de habitarlas. Explican que con los años la erosión se ha llevado la arena hacia la desembocadura del río Segura, debido a la mala construcción del espigón que se suponía debía protegerles, según denunciaba una vecina. Las autoridades han ordenado el derribo de la urbanización.

Maruchi relata su historia al periodista Joaquín Hernández, la mujer de 86 años vive allí desde los catorce. 72 años residiendo frente al mar, dándose un baño cada día. Comparte su testimonio frente a una de las casas que fruto del avance del mar ha comenzado a desmoronarse. El peligro es real.

Derribo inminente frente a "un hilito de esperanza"

La mujer asegura que la Generalitat se opone al derribo, pero la competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, a la que ha remitido un escrito.

Si nada cambia la demolición tendrá lugar en menos de una semana. El próximo lunes está fijado que comience el desmantelamiento de la urbanización. Maruchi se lamenta: "Si no tengo otra, alquilaré una (casa) o, si no puedo, me iré con los hijos".

"Espero que no me la tiren. Todavía me queda un hilito de esperanza. ¡No es justo!", exclama antes de reaccionar con una risa nerviosa e irónica cuando le preguntan si dispone de la cantidad de dinero que necesita para cubrir los costes de la demolición, 50.000 euros: "Te vas a la calle y te tienes que pagar la demolición".

