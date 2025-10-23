Antena 3 LogoAntena3
Avance exclusivo: el nieto de una leyenda del fútbol buscará su hueco en La Voz y sorprender a los coaches

Mañana, uno de los artistas que pisa el escenario tiene un vínculo muy especial con el mundo del deporte: es nieto del histórico futbolista Luis Suárez Miramontes, Balón de Oro en 1960... ¿conseguirá conquistar a los coaches con su actuación?

La Voz

Celia Gil
El plató de La Voz se prepara para una de las actuaciones más especiales de la noche. Mateo, un joven artista con una voz inconfundible y una sensibilidad única, llega al escenario dispuesto a dejar huella y demostrar que está preparado para cumplir su sueño.

Nieto del futbolista Luis Suárez Miramontes, primer jugador español en ganar el balón de oro, Mateos deja claro que la música es su gran pasión a pesar de sus raíces.

Con una elección de canción arriesgada y una interpretación muy personal, el talent promete una actuación llena de emoción, entrega y autenticidad. Desde el primer ensayo, su conexión con la música y su forma de sentir cada nota dejaron claro que su paso por el programa no pasará desapercibido.

Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra tendrán que decidir si su voz encaja en alguno de sus equipos… pero lo que sí está asegurado es que Mateo traerá uno de los momentos más intensos y sorprendentes de la gala. Mañana, a las 22.00 horas en Antena 3. ¡No te lo puedes perder!

Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario

¡Piel de gallina en La Voz!: Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario

Programa 3.000

Más de 20 años de éxito

El Hormiguero celebra el lunes sus 3.000 entregas consolidado como líder y el programa más visto de la TV

Eduardo Rubiño
En El Hormiguero

Manu Ríos, primer líder del Campeonato Mundial de Matasuegras: gana a Blanca Suárez y a Pablo Motos

Trancas y Barrancas han creado un curioso torneo aprovechando la visita de los dos actores de 'Respira': ¿cuánto consiguen aguantar haciendo sonar el matasuegras?

Nito se la juega con Nicole Kidman: ¡100.000 euros en juego para El bloque!

