Avance exclusivo: el nieto de una leyenda del fútbol buscará su hueco en La Voz y sorprender a los coaches

El plató de La Voz se prepara para una de las actuaciones más especiales de la noche. Mateo, un joven artista con una voz inconfundible y una sensibilidad única, llega al escenario dispuesto a dejar huella y demostrar que está preparado para cumplir su sueño.

Nieto del futbolista Luis Suárez Miramontes, primer jugador español en ganar el balón de oro, Mateos deja claro que la música es su gran pasión a pesar de sus raíces.

Con una elección de canción arriesgada y una interpretación muy personal, el talent promete una actuación llena de emoción, entrega y autenticidad. Desde el primer ensayo, su conexión con la música y su forma de sentir cada nota dejaron claro que su paso por el programa no pasará desapercibido.

Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra tendrán que decidir si su voz encaja en alguno de sus equipos… pero lo que sí está asegurado es que Mateo traerá uno de los momentos más intensos y sorprendentes de la gala. Mañana, a las 22.00 horas en Antena 3. ¡No te lo puedes perder!