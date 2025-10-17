Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Queja vecinal

Yolanda, la vecina conflictiva que atormenta a un bloque de Vallecas: "Salgo de casa con un bote de laca y el móvil para grabarla"

La casa de Yolanda se calcinó el pasado mes de agosto por una vela encendida. Desde entonces, esta vecina toxicómana vive en las zonas comunes de su edificio y atormenta a sus vecinos.

Conflicto de vecinos.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Los vecinos de este bloque de viviendas de Vallecas (Madrid) viven una auténtica pesadilla. El pasado 19 de agosto un incendio calcinó una vivienda del edificio. Hoy, Yolanda, la inquilina de ese mismo piso, tiene atormentados a sus vecinos por una convivencia insoportable. "Nos hace la vida imposible, se droga y no sabe ni lo que hace", dice uno de ellos.

Muchos vecinos aseguran que la mujer se droga y pierde el control con facilidad. "Se mete en la casa a fumar con otros individuos", afirman.

El descuido de una vela encendida

Yolanda se ha quedado viviendo en las zonas comunes del edificio. Su casa está completamente calcinada. Cuenta que el fuego se produjo por un descuido al encender una vela.

Los vecinos piden que esta mujer abandone la vivienda.

Conchi es de las pocas vecinas que sigue luchando porque esta situación cambie. Sale a la calle con un bote de laca en la mano y lleva el móvil para grabarla. Destaca que es agresiva y la provoca para que la pegue para que luego la indemnice. "Es horroroso estar así". Sostiene que esta vecina conflictiva heredó el piso de la madre y ahora entra y sale de la cárcel con frecuencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer

Juez Calatayud

La reflexión del juez Calatayud: “Vamos a dejarles un país de mierda”

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Juez Calatayud

La reflexión del juez Calatayud: “Vamos a dejarles un país de mierda”

Cerrajero antiokupas

El secreto del cerrajero antiokupas que colabora con la Policía: "La puerta se va a abrir sí o sí"

Exfiscal Viada

¿Cómo es el nuevo abogado elegido por Ábalos? Fue fiscal 20 años y es un experto penalista

Subida Tasa de Basuras
Rebelión por la Basura

La alcaldesa de Cangas, cara a cara con los hosteleros después de los disturbios: "La Tasa de Basuras nos sube de 1.000 a 3.000 euros"

Convivo con el cáncer hace 8 años.
Testimonio

Rocío, superviviente de cáncer de mama metastásico: "Mi doctor me dijo: "Ocúpate de vivir que de la enfermedad ya me ocupo yo""

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente
Mejores momentos | 17 de octubre

¡Casi, pero no! Nacho persigue el Bote incondicionalmente

El concursante del atril amarillo no ha parado de arriesgar para caer en el gajo del Bote.

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés
Mejores momentos | 17 de octubre

Anastasia triunfa en La ruleta de la suerte con el exprés

La concursante del atril rojo se ha visto inundada por la ilusión al acertar el panel.

Daniel Guzmán

Daniel Guzmán, el actor que ha triunfado delante y detrás de las cámaras, esta tarde en Y ahora Sonsoles

“Eres una visionaria”: Jorge Fernández alucina con Marla

“Eres una visionaria”: Jorge Fernández alucina con Marla

El tío de la menor que se ha suicidado.

La desolación del tío de la menor que se ha suicidado en Sevilla: "Nunca demostró que esto le afectara de una forma tan extrema"

Publicidad