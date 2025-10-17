Yolanda, la vecina conflictiva que atormenta a un bloque de Vallecas: "Salgo de casa con un bote de laca y el móvil para grabarla"

Los vecinos de este bloque de viviendas de Vallecas (Madrid) viven una auténtica pesadilla. El pasado 19 de agosto un incendio calcinó una vivienda del edificio. Hoy, Yolanda, la inquilina de ese mismo piso, tiene atormentados a sus vecinos por una convivencia insoportable. "Nos hace la vida imposible, se droga y no sabe ni lo que hace", dice uno de ellos.

Muchos vecinos aseguran que la mujer se droga y pierde el control con facilidad. "Se mete en la casa a fumar con otros individuos", afirman.

El descuido de una vela encendida

Yolanda se ha quedado viviendo en las zonas comunes del edificio. Su casa está completamente calcinada. Cuenta que el fuego se produjo por un descuido al encender una vela.

Los vecinos piden que esta mujer abandone la vivienda.

Conchi es de las pocas vecinas que sigue luchando porque esta situación cambie. Sale a la calle con un bote de laca en la mano y lleva el móvil para grabarla. Destaca que es agresiva y la provoca para que la pegue para que luego la indemnice. "Es horroroso estar así". Sostiene que esta vecina conflictiva heredó el piso de la madre y ahora entra y sale de la cárcel con frecuencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer