Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Marta le propondrá a Pelayo que sea él quien se convierta en el nuevo socio capitalista de la empresa... ¿qué dirá él?

Tasio se verá en apuros, el mercado se hará eco de los problemas de dinero de Perfumerías de la Reina... ¡Y le empezarán a llover ofertas!

Gabriel, desde dentro, se propondrá manipular a Tasio y a la junta para que vendan exactamente a quien él quiere... ¿lo conseguirá?

Begoña sufrirá una pequeña falta y temerá que algo vaya mal en su embarazo... ¡Digna se dará cuenta de todo!

Por su parte, Claudia se verá en un verdadero dilema: quiere casarse con Raúl, pero él le recuerda el mayor trauma de su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Seguirá con él?

