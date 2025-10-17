El enfrentamiento en directo de dos vecinas, tras el incendio de una de sus casas: "¡Tu hijo se pinchaba con mi dinero!"

Los habitantes de este inmueble del madrileño barrio de Vallecas ya habían dado la voz de alarma previamente al incendio que se produjo en agosto, en repetidas ocasiones. Ya se quejaban de hacerles la vida imposible y del riesgo que suponía.

"Pasó lo que tenía que pasar"

"Vamos a salir todos ardiendo", pensaban, por suerte, solo se cumplió en parte. Espejo Público ya informó sobre la situación que vivían en esta comunidad de vecinos

"Se droga y no sabe ni lo que hace", afirmaba un joven que vive en el mismo bloque.

Las llamas solo consumieron la vivienda de Yolanda, pero lo hicieron completamente. Ahora, ante la imposibilidad de regresar a su casa, se ha instalado en una zona común de la comunidad de vecinos, en los bajos del edificio. Ahí ha trasladad lo poco que pudo salvar del fuego y cosas que ha ido reuniendo para su día a día. La suciedad es frecuente y abundante: "No puedo respirar el hollín que hay en el edificio".

Los vecinos, de forma unánime quieren que se vaya de donde está, eso ha dado lugar a varios enfrentamientos. También le reclaman el pago de los recibos de Comunidad.

"Ha dicho que va a por mí"

Conchi es una vecina del edificio que define la situación como horrorosa. Ha tenido sus más y sus menos con Yolanda por la que todos protestan. Por miedo a que la vecina le haga algo, sale con un bote de laca a modo de spray de autodefensa: "Es muy agresiva. Me chilla y me grita lo que quiere".

El miedo de Conchi se hace evidente cuando Susanna le propone hablar con Yolanda.

Después de ver lo que ocurre a continuación, es un miedo justificado. No quería bajar, pero acompaña al periodista Eriz Cerezo al mismo tiempo que le justifica su mayor temor: "Ahora la tengo debajo de mi habitación y tengo miedo a que haya otro incendio".

"¡Tu hijo se pinchaba con mi dinero!"

De improviso se produce un encuentro fortuito entre las vecinas, ya es tarde para evitarlo, el conflicto está servido. Yolanda reclama a Conchi una llave del portal que está le niega y se inicia una trifulca. Yolanda, alterada acusa a Conchi de "querer asesinar a la gente" en relación con el incendio. También asegura ante la cámara que su hijo consume drogas.

El problema parece tener difícil solución sin la mediación de los Servicios Sociales.

