La acosadora del gimnasio, ahora acusada de estafar a su marido: "Me dijo una vez: "Dejo a mi viejito y te recojo, nadie me va a parar""

Hace un año, una mujer de Palma de Mallorca era acusada de acosar a varios de entrenadores de diferentes gimnasios. Ahora, su marido ha denunciado que podría haberle estafado miles de euros.

Un año después de ser acusada por varios entrenadores de gimnasio de acosadora, esta mujer de Palma de Mallorca recibe una nueva denuncia, esta vez por parte de su marido.

Según su marido de 77 años, mientras acosaba a los entrenadores, le habría estafado 700.000 euros. Además, denuncia que le agrede y le maltrata psicológicamente. "Tiene miedo a que lo mate y cumpla sus amenazas", señala Carlos Quílez.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Dani, un entrenador que asegura que fue acosado por esta mujer. "Me dijo una vez: "Dejo a mi viejito y te recojo, nadie me va a parar"", confiesa.

Según nos cuenta, está 'obsesionada' con un perfil concreto de hombres: "Le gustan los que tienen más de 40 años, contrata entrenadores grandes y les empieza a tocar, a los más jóvenes no les toca".

Esta mujer acumula varias denuncias a sus espaldas. Tras la última de ellas y su detención, la jueza la ha puesto en libertad y ha decretado una orden de alejamiento.

