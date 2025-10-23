Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

No ha pasado ni una semana desde que Sandra decidió quitarse la vida en Sevilla, y hoy el país vuelve a encogerse. Otra niña. Otra vez una escuela. Otra vez el silencio, el miedo, la violencia a plena luz.

Ha ocurrido en un colegio de Vigo. Una menor de 5 años. Cuentan que la cogían de los pies y la lanzaban contra el suelo. Que la usaban —literalmente— como saco de boxeo. Durante tres semanas le tiraban del pelo, le metían papeles en la boca y la obligaban a comérselos. Le cubrían la cara con una sudadera. Golpes. Risas. Impunidad.

No es la primera niña del centro que lo sufre. Lo devastador: los agresores también son niños.

Nos hemos desplazado hasta allí. Hablamos con Isabel, madre de un alumno del mismo colegio. La familia de la menor prefiere guardar silencio para proteger la intimidad de su hija. Pero Isabel tiene la voz rota: "Los padres están destrozados. Mañana habrá una manifestación, pero piden que sea pacífica. Y que a las 12:15 todos nos vayamos, para que los niños no tengan que vivir más miedo todavía".

Isabel también sabe lo que es esto: "Mi hijo sufrió acoso hace años, le daban puñetazos y patadas. Y a día de hoy solo sé el nombre de dos de los cinco niños que lo hacían".

—"¿Y qué hizo el centro cuando denunciaste?" —preguntamos.

—"Supuestamente, los profesores no vieron nada"—responde—. "Pero no lo entiendo. Con niños tan pequeños, siempre están vigilados".

Uno de cada diez niños en España sufre acoso escolar. Hoy, ese número tiene cuerpo, nombre y 10 años. Y vuelve a doler como si fuera la primera vez.

