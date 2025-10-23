Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUEVO CASO DE ACOSO

Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

Tras el suicidio de Sandra en Sevilla, hoy España vuelve a estremecerse: una menor de solo 5 años ha sufrido, durante semanas, agresiones salvajes por parte de sus propios compañeros de sexto de primaria. La familia, rota, guarda silencio. Mañana, el colegio vivirá una manifestación de padres que claman por protección y justicia.

Madre entrevistada

Publicidad

Rodrigo Díaz
Publicado:

No ha pasado ni una semana desde que Sandra decidió quitarse la vida en Sevilla, y hoy el país vuelve a encogerse. Otra niña. Otra vez una escuela. Otra vez el silencio, el miedo, la violencia a plena luz.

Ha ocurrido en un colegio de Vigo. Una menor de 5 años. Cuentan que la cogían de los pies y la lanzaban contra el suelo. Que la usaban —literalmente— como saco de boxeo. Durante tres semanas le tiraban del pelo, le metían papeles en la boca y la obligaban a comérselos. Le cubrían la cara con una sudadera. Golpes. Risas. Impunidad.

No es la primera niña del centro que lo sufre. Lo devastador: los agresores también son niños.

Nos hemos desplazado hasta allí. Hablamos con Isabel, madre de un alumno del mismo colegio. La familia de la menor prefiere guardar silencio para proteger la intimidad de su hija. Pero Isabel tiene la voz rota: "Los padres están destrozados. Mañana habrá una manifestación, pero piden que sea pacífica. Y que a las 12:15 todos nos vayamos, para que los niños no tengan que vivir más miedo todavía".

Isabel también sabe lo que es esto: "Mi hijo sufrió acoso hace años, le daban puñetazos y patadas. Y a día de hoy solo sé el nombre de dos de los cinco niños que lo hacían".

—"¿Y qué hizo el centro cuando denunciaste?" —preguntamos.

—"Supuestamente, los profesores no vieron nada"—responde—. "Pero no lo entiendo. Con niños tan pequeños, siempre están vigilados".

Uno de cada diez niños en España sufre acoso escolar. Hoy, ese número tiene cuerpo, nombre y 10 años. Y vuelve a doler como si fuera la primera vez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Espejo Público rebate la afirmación de Ada Lluch "España no es un país seguro"

El ataque personal de la influencer trumpista Ada Lluch a Susanna Griso que ha revuelto a los colaboradores: "Tu feminismo es de cartón piedra"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Madre entrevistada

Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

Aparece el Picasso

Aparece el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros: "Parece ser que no se ha tratado de un robo"

Hijo Tejero

El hijo de Antonio Tejero desvela que ha experimentado una pequeña mejoría: "Ha merendado y está totalmente consciente"

Postureo en la caridad
Hablamos con ella

Ana María, criticada por mostrar en redes las ayudas que recibe: "Me dicen cosas horribles por mostrarme agradecida"

Golpe 23-F
Lo recordamos

Ángel Flores, cámara del Congreso durante el 23-F: "Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo: "O te apartas o te mato""

Antonio Tejero
Última hora

Antonio Tejero, en estado crítico: "Se encuentra con un pequeño hilo de vida, en el hospital donde falleció su mujer"

El teniente coronel Antonio Tejero se encuentra en estado crítico. A sus 93 años, el militar se encuentra en el Hospital de Alzira, en Valencia.

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas
Los mejores piscinazos

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas

Los jugadores de Joteros del Pilar, de Zaragoza, y El bloque, de Mijas, han recibido los últimos pelotazos de la temporada.

Vicedecano Prácticas Granada

Las explicaciones de un vicedecano por su polémico cartel en la Universidad de Granada: "Me parece insólito que los padres vayan"

Incendio caserío okupado

Acusan a dos okupas de quemar una casa cuando su dueño trataba de recuperarla: "Querían echarles para construir un hotel"

Un bote imposible: Andrea lo intenta hasta el final… pero la suerte no ayuda

Un bote imposible: Andrea lo intenta hasta el final… pero la suerte no ayuda

Publicidad