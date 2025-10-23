Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

La espiral de operaciones de nariz de Isabel Preysler: "Yo le he contado hasta seis cirugías"

La socialité ha confesado en sus memorias la cantidad de operaciones a las que ha sometido su nariz desde los 27 años durante más de medio siglo.

Nariz Preysler

Publicidad

Las memorias de Isabel Preysler han causado mucho revuelo. Aparte de sus polémicos romances, uno de los asuntos que más han llamado la atención es la espiral de operaciones a la que sometió su nariz.

La socialité ha contado que a raíz de un problema en el tabique que arrastraba desde pequeña, tuvo que someterse a varias operaciones. En una de ellas, la nariz se le desmoronó en plena cirugía y, aunque el doctor se la reconstruyó, el resultado fue una nariz frágil que se rompía al mínimo gesto.

Durante más de medio siglo, Isabel Preysler tuvo que pasar por las manos de varios de doctores, que a día de hoy no han logrado arreglarle la nariz. "Yo le he contado hasta seis cirugías", nos cuenta el doctor Javier Galindo, otorrinolaringólogo.

Según el doctor, el problema de su nariz actualmente es que no tiene un 'esqueleto' que sujete la piel de la nariz: "Por eso está amorfa, que es el término que usamos".

En su libro, Preysler asegura que ya no va a seguir luchando por su nariz soñada. Ahora, la socialité valora más que nunca el tiempo para dedicarle a los suyos y la salud.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Nariz Preysler

La espiral de operaciones de nariz de Isabel Preysler: "Yo le he contado hasta seis cirugías"

Acosadora gimnasio

La acosadora del gimnasio, ahora acusada de estafar a su marido: "Me dijo una vez: "Dejo a mi viejito y te recojo, nadie me va a parar""

Madre entrevistada

Una madre del colegio de la niña de 5 años que está siendo víctima de acoso: "Le metían papeles en la boca"

Aparece el Picasso
Exclusiva

Aparece el Picasso desaparecido valorado en 100.000 euros: "Parece ser que no se ha tratado de un robo"

Hijo Tejero
Última hora

El hijo de Antonio Tejero desvela que ha experimentado una pequeña mejoría: "Ha merendado y está totalmente consciente"

Postureo en la caridad
Hablamos con ella

Ana María, criticada por mostrar en redes las ayudas que recibe: "Me dicen cosas horribles por mostrarme agradecida"

Tras mostrar en sus vídeos lo que incluyen las ayudas que recibe por su situación de vulnerabilidad, Ana María ha recibido numerosas críticas. Hoy, defiende que tan solo quería agradecer la ayuda y enseñar a otras personas los recursos a los que pueden recurrir.

Golpe 23-F
Lo recordamos

Ángel Flores, cámara del Congreso durante el 23-F: "Un guardia me metió el fusil en el visor y me dijo: "O te apartas o te mato""

El teniente coronel Antonio Tejero, conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23-F, se encuentra ingresado en estado crítico. Hoy, recordamos el momento histórico que protagonizó.

Antonio Tejero

Antonio Tejero, en estado crítico: "Se encuentra con un pequeño hilo de vida, en el hospital donde falleció su mujer"

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas

Vicedecano Prácticas Granada

Las explicaciones de un vicedecano por su polémico cartel en la Universidad de Granada: "Me parece insólito que los padres vayan"

Publicidad