La espiral de operaciones de nariz de Isabel Preysler: "Yo le he contado hasta seis cirugías"

Las memorias de Isabel Preysler han causado mucho revuelo. Aparte de sus polémicos romances, uno de los asuntos que más han llamado la atención es la espiral de operaciones a la que sometió su nariz.

La socialité ha contado que a raíz de un problema en el tabique que arrastraba desde pequeña, tuvo que someterse a varias operaciones. En una de ellas, la nariz se le desmoronó en plena cirugía y, aunque el doctor se la reconstruyó, el resultado fue una nariz frágil que se rompía al mínimo gesto.

Durante más de medio siglo, Isabel Preysler tuvo que pasar por las manos de varios de doctores, que a día de hoy no han logrado arreglarle la nariz. "Yo le he contado hasta seis cirugías", nos cuenta el doctor Javier Galindo, otorrinolaringólogo.

Según el doctor, el problema de su nariz actualmente es que no tiene un 'esqueleto' que sujete la piel de la nariz: "Por eso está amorfa, que es el término que usamos".

En su libro, Preysler asegura que ya no va a seguir luchando por su nariz soñada. Ahora, la socialité valora más que nunca el tiempo para dedicarle a los suyos y la salud.