¿Se ha hecho Emma Stone un Lindsay Lohan? Las operaciones estéticas que se habría realizado para estar más radiante que nunca

Emma Stone es una de las actrices más admiradas de Hollywood y con una carrera más en alza después de haber ganado dos Oscar a Mejor Actriz.

Ahora, Emma está promocionando la nueva película de Yorgos Lánthimos, Bugonia, para la que no dudó en raparse el pelo al cero. De hecho, este cambio de look ha hecho que hayamos podido ver a la actriz con el pelo más corto de lo habitual a medida que le va creciendo, y no puede estar más guapa.

Pero el Glow up de Stone va más allá del pelo y es que su rostro ha sido objeto de especulaciones porque en sus últimas apariciones Emma está más radiante que nunca.

De hecho, son muchos los comentarios que se están viendo en las redes sociales sobre si la actriz de 36 años se habría hecho un Lindsay Lohan.

Emma Stone en 2018 | Cordon Press

Así, varios especialistas en medicina estética han publicado vídeos en sus redes comentando lo que podría haberse hecho Emma. Algunos destacan que ahora tiene los ojos más abiertos, las cejas más elevadas y el contorno más definido.

En concreto la dermatóloga estética Mona Seresht explica en un vídeo en Instagram explicando los procedimientos que se habría hecho. De esta forma comenta que es muy probable que se haya realizado una Blefaroplastia superior ya que "sus párpados superiores presentan un menor exceso de piel".

Tampoco descarta una probable blefaroplastia inferior, aunque asegura que "es menos evidente". Destaca la elevación de sus cejas tanto a nivel medio como lateral por lo que sugiere un lifting quirúrgico de cejas.

También apunta que sus labios son ahora más carnosos y están más hidratados, lo que podría deberse a un relleno labial. Los mismo sucede con sus mejillas, que se ven más rellenas que antes.

Pero la duda que plantea al final es si se habría hecho o no un lifting facial completo.

De esta forma, Emma Stone entra en la lista de famosos que cada vez están más jóvenes y bellos que antes pero... ¿ayuda o no del bisturí?