Un piso okupado, posible foco de la explosión que deja un muerto en Madrid: "Le vi colgando de cintura para abajo para caer al vacío"

Tras la explosión de un edificio del barrio de Vallecas en Madrid, los servicios de emergencia encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años. Estaba enterrado en el sótano del local afectado. Fue un familiar el que dio la voz de alarma al no localizarle en ningún hospital cercano.

Tras el derrumbe quedaron otros 25 heridos, 3 de ellos están graves. La explosión fue tan fuerte que se sintió en toda la calle. Muchos vecinos siguen conmocionados por el impacto, sobre todo Carmen la dueña del bar.

Aún se investigan las causas del impacto

Por el momento se investigan el origen y las causas de la explosión. Las últimas investigaciones apuntan a que un local de los bajos del edificio que estaba okupado por una pareja hace meses podría ser el origen. Este local se estaba reacondicionando como vivienda con unas obras que podrían haber desatado la explosión.

Miguel y Unai viven en uno de los pisos que ha quedado destrozado. Están vivos de milagro, su madre tuvo que ser rescatada. "Toda la vida se nos ha ido en un segundo", lamentan. La explosión provocó que la habitación de sus padres cayera al piso de abajo.

Intentaron ir hacia la puerta a la desesperada. "Mi imagen fue verle de cintura para abajo colgando para caer al bajo, cuando pedía socorro intentó ayudarle", cuenta uno de los jóvenes sobre su madre.

Están en un hotel hasta el martes y les dicen que dependan de los seguros. El seguro les ha comunicado que adelanten ellos el dinero de los gastos para abonárselo posteriormente, pero no tienen esos recursos. Tienen pensado ir a servicios sociales de Madrid buscando una solución habitacional después de haberlo perdido todo.

