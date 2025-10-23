Pilar Vidal desvela detalles de la historia de amor entre Isabel Preysler y Vargas Llosa: "Le he pedido matrimonio, pero no me ha contestado"

Isabel Preysler rompe su silencia. 'Mi verdadera historia' se titula el libro de la socialité y presentadora de televisión que cuenta sus memorias. Revela su pasado y los grandes hitos de su vida, y sorprendentemente, ha publicado las cartas del escritor Mario Vargas Llosa. Durante décadas ha protagonizado las portadas de nuestro país con cada nuevo acontecimiento en su vida, ya fuera un matrimonio o un hijo.

La periodista Pilar Vidal es una de las mejores personas que conoce a la Preysler, y que se ha leído su libro en el cuál ha colaborado, confesaba que "de tanta información" al final lo iba a "volver a releer" porque "había cosas que ya se habían olvidado", incluso habiéndolo preparado junto a la protagonista.

Pone el foco en el último capítulo del libro 'Desmentidos y cartas de amor', dedicado al autor y premio Nobel Vargas Llosas. Se trata de ocho cartas redactadas entre 2015 y 2018 donde el escrito expresa a la Preysler su profundo amor, donde revela detalles íntimos. Fueron ocho años de relación entre idas y venidas que la socialité ha compartido "para demostrar eso que se cuestionó tanto, sobre todo en su ruptura", explica Vidal.

Cuando se conocieron ambos estaban en relaciones diferentes: "Ella estaba casada con Miguel y él estaba casado con Patricia" La periodista señala que no se veían todas las semanas, pero "solían coincidir en algunos sitios" compartiendo cenas o comidas, e incluso en algún evento aunque "más allá de eso no tenían una relación". "Ellos se volvieron a reencontrar, aunque ellos ya eran viejos conocidos. O sea, eso ella no lo ha ocultado jamás", explica.

Una vez se separan, la presentadora "no entendió muy bien esos ataques", asegura Vidal, que se intensificaron cuando el escritor le pidió matrimonio en varias ocasiones. Una notica que no desveló ella sino el propio autor que lo compartió con la prensa. "Le he pedido matrimonio, Isabel, pero no me ha contestado", cuenta la periodista que manifestaba el autor a los medios. Además, cree los dos "siguieron todos sus tiempos correctamente".

Con estas publicaciones, Vidal afirma que lo que realmente ha querido la socialité es que poner fin a la pregunta de si el autor "había sido o no feliz durante esos ochos años". Por ello, al revelar las cartas de amor cree que se "demuestra que no se fue infeliz", sino que "fue inmensamente feliz".

Ante tanta revelación, la periodista considera que la socialité ha sido "muy generosa" y "está sorprendiendo", ya que "siempre han dicho que era tan enigmática, que no decía nada, que no se sabía nada".

La crisis del PSOE

Verano de 1985, Felipe González en la presidencia y millones de desocupados, los precios subían y los salarios bajaban, y para concluir la primera huelga general de la democracia contra la reforma de la pensiones convocada por Comisiones Obreras (CC.OO).

Hace 40 años, Isabel, que estaba casada con el aristócrata Carlos Falcó marqués de Griñón, provocó una crisis en el PSOE, aunque Vidal apunta a que "ella no quiere ese peso sobre sus hombros". El motivo es que González, ante esta gran crisis, tenía que remodelar su gabinete y cuando creía que todo estaba atado para seguir adelante llegó ministro de Economía, Hacienda y Comercio de aquel entonces, Miguel Boyer, quien presentó su dimisión.

El ministro, casado con Elena Arnedo, se divorció al poco tiempo. La Preysler no tardó en sumarse, y lo hizo del padre de Tamara Falcó, avivando los rumores de su amor secreto que tres años después se consolidó uniéndose en matrimonio y con el nacimiento de su hija Ana.

