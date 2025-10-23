Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con ella

Ana María, criticada por mostrar en redes las ayudas que recibe: "Me dicen cosas horribles por mostrarme agradecida"

Tras mostrar en sus vídeos lo que incluyen las ayudas que recibe por su situación de vulnerabilidad, Ana María ha recibido numerosas críticas. Hoy, defiende que tan solo quería agradecer la ayuda y enseñar a otras personas los recursos a los que pueden recurrir.

Postureo en la caridad

Muchos influencers presumen de ayudar a los más necesitados en redes sociales, pero ahora el 'postureo' ha dado un giro de 180 grados: son los que reciben las ayudas los que conquistan las redes... a base de críticas.

Ana María es una joven en situación vulnerable que se ha visto obligada a recurrir a ayudas para sobrevivir, como las de Cáritas. Sin embargo, ha sido duramente criticada por mostrar lo que contienen los paquetes de ayuda de las ONGs, para muchos a modo de 'unboxing'.

"He tenido que retirarme de las redes porque son muy fuertes", señala, "me dicen que me largue del país, pero nosotros solo queremos trabajar, lo menos que queremos es conseguir cosas".

Ana María defiende que Cáritas le ha ayudado mucho y su vídeo tan solo era una forma de agradecer a la organización todo lo que le han dado. Algo que muchos han interpretado como una forma más de 'postureo' que ha llegado hasta la caridad.

