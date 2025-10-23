El hijo de Antonio Tejero desvela que ha experimentado una pequeña mejoría: "Ha merendado y está totalmente consciente"

Antonio Tejero, el exteniente coronel que encabezó el intento de golpe de Estado del 23-F, permanece hospitalizado en estado crítico. Su salud, muy deteriorada a los 93 años, ha generado gran preocupación entre sus familiares.

El exmilitar se encuentra ingresado en el Hospital de Carcaixent, el mismo donde fallecía hace tres años su mujer Carmen Díez. Hoy mismo ha recibido la extremaunción de manos de su hijo Ramón, que es sacerdote.

"Mi padre se encuentra en un estado grave, pero está consciente, sereno, tranquilo, rodeado de todos sus hijos, de toda su familia", nos cuenta su hijo. Ramón Tejero desvela que su padre ha experimentado una pequeña mejoría durante la tarde y ha merendado: "Está perfectamente, dentro de su gravedad".

Después de que algunos medios dieran por muerto a su padre, Ramón Tejero aclara que su padre sigue vivo y en manos de los médicos. ¡Dale al play para escucharlo!