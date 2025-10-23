Los mejores piscinazos
Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas
Los jugadores de Joteros del Pilar, de Zaragoza, y El bloque, de Mijas, han recibido los últimos pelotazos de la temporada.
El broche a la temporada de Juego de pelotas lo han puesto los piscinazos que han protagonizado los equipos Joteros del Pilar y El bloque. De forma inevitable, algunos de sus jugadores han recibido los últimos pelotazos.
El bloque ha sido el equipo que ha llegado hasta la ronda final para luchar por el premio de 100.000 euros. Nito se la ha jugado con Nicole Kidman, pero la actriz ha sido quien precisamente le ha empujado a la piscina porque no nació en Australia.
Ha sido un programa de divertidos chapuzones, algunos para poner los pelos de punta. Incluso se ha producido alguna caída a dúo y sincronizada. ¡Dale al play!
