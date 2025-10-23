Antena 3 LogoAntena3
Los mejores piscinazos

Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas

Los jugadores de Joteros del Pilar, de Zaragoza, y El bloque, de Mijas, han recibido los últimos pelotazos de la temporada.

Alberto Mendo
Publicado:

El broche a la temporada de Juego de pelotas lo han puesto los piscinazos que han protagonizado los equipos Joteros del Pilar y El bloque. De forma inevitable, algunos de sus jugadores han recibido los últimos pelotazos.

El bloque ha sido el equipo que ha llegado hasta la ronda final para luchar por el premio de 100.000 euros. Nito se la ha jugado con Nicole Kidman, pero la actriz ha sido quien precisamente le ha empujado a la piscina porque no nació en Australia.

Nito se la juega con Nicole Kidman: ¡100.000 euros en juego para El bloque!

Ha sido un programa de divertidos chapuzones, algunos para poner los pelos de punta. Incluso se ha producido alguna caída a dúo y sincronizada. ¡Dale al play!

