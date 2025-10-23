"España no es un país seguro por culpa de la inmigración masiva", asegura la influencer trumpista Ada Lluch

La influencer trumpista Ada Lluch visita de nuevo el plató de "Espejo Público". Lluch una férrea defensora de las políticas de Donal Trump defiende que "España no es un país seguro por culpa de la inmigración" y asegura que "el 30% de los homicidios son perpetrados por extranjeros". Lluch denuncia que "la inseguridad que estamos viviendo en España a causa de la inmigración masiva".

¿Qué país es más seguro?

Ante estas cifras, Susanna Griso, responde con los datos oficiales del Ministerio de Interior que revelan que la tasa de homicidios de España, en el año 2024, fue de 0,7 por cada 100.000 habitantes, 384 homicidios. Si comparamos con Alemania, 0,9 Alemania. Si comparamos con Francia, 1,34. Si comparamos con Estados Unidos, 5,75. El propio Trump dijo que Madrid era una de las ciudades más seguras del mundo."

Frente a estas cifras oficiales que contradicen el discurso Ada Lluch sigue defendiendo su postura e insiste en que "lo que vengo a denunciar es lo que los españoles tienen que vivir cada día en las calles" con esa inseguridad que ella atribuye a la inmigración masiva. La influencer apoya sus afirmaciones en los casos que le han enviado sus seguidores, y planta en la mesa un taco de papeles con los mensajes que dice le han llegado con situaciones de inseguridad relacionadas con la inmigración.

Reiterar no es retirar

Toda esta polémica viene precedida de otra anterior. La influencer trumpista Ada Lluch vuelve a visitar "Espejo Público" tras acusar al programa de echarla en su anterior visita al plató el pasado 9 de octubre. La realidad, según se ve en el directo del programa es que tocaba ir a publicidad y terminar ese bloque donde Lluch participaba. Susanna Griso le "reiteró" que otro día podía volver para seguir explicando su postura. Ada Lluch difundió el bulo en redes sociales donde acusaba a "Espejo Público" de " echarla del plató" y aseguraba que se le había "retirado" la invitación.

¿Quién es Ada Lluch?

Ada Lluch tiene 26 años, es catalana y acumula millones de visualizaciones en redes. Se presenta como la voz del trumpismo en Europa. Se hizo viral con una foto junto a Trump y no es con el único político con el que se ha dejado ver. Su ideología es claramente conservadora, aunque no siempre fue así. Estaba "perdida en la vida" y ahora dice haberse encontrado. Se define como "influencer y esposa" y sus afirmaciones en las redes sociales sobre el feminismo, la violencia machista, los inmigrantes o las personas transgéneros han levantado ampollas. Pero la polémica era mayor cuando profería un ataque personal a Susanna Griso.

