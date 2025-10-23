Nuevas imágenes del robo en el Louvre: pillan a los ladrones saliendo del museo con las joyas

Lo definen como un robo de película porque, ¿Quién podría creer que pasadas las nueve de la mañana de un domingo se llevaría a cabo un robo sin, a día de hoy, haber detenido a los autores en el museo más importante y visitado de Francia? Seguramente casi nadie. Lo que si se podía llegar a pensar es que tuvieron que actuar de forma que ninguno de los presentes sospechase de lo que iba a ocurrir.

Diademas, collares, pendientes y broches, un total de ocho joyas valoradas en 88 millones de euros fueron robadas del museo del Louvre. Cuando todo el mundo se echaba las manos a la cabeza intentando averiguar como en menos de diez minutos entraron y salieron del edifico sin llamar la atención.

Las primeras informaciones afirmaban que cuatro encapuchados, con dos motos y un camión equipado con un montacargas de mudanzas, se adentraron en el museo. Se descubrió que el 'modus operandi' de los ladrones constaba de fingir ser obreros del museo, los cuales vestían chalecos fosforescentes.

Utilizaron la grúa para subir hasta el balcón que daba a la habitación donde les esperaban el botín. Cuando alcanzaron la ventana del flanco sur, esta fue abierta como si fuera una película: con una radial. Una vez entraron en el interior amenazaron al personal de seguridad con herramientas. Rompieron las vitrinas con las joyas y huyeron por la ventana con más de ocho millones de euros consigo. Todo ello en tres minutos y 37 segundos.

En el Senado francés, la directora del Louvre, Laurence des Cars, admitió que, justamente, el lugar por donde entraron los ladrones no contaba con cámara de seguridad. Al igual que otros muchos puntos al tener cámaras perimetrales antiguas. Además también expresó que, durante la última década, habían tenido recortes en cuanto al personal de vigilancia y seguridad.

Imágenes inéditas

Sin embargo, a pesar de que el museo no contase con una cámara que grabase la actuación de los ladrones, ha salido a la luz un video donde se ve a las últimas imágenes donde se observa a dos de los cuatro personas que se adentraron en el Louvre bajando en el montacargas de la escalera mecánica incorporada al camión.

La persona que graba en el interior del museo, con cierto desconcierto, hace zoom para contemplar una escena que será recordada en la historia. A los pocos segundos, y mientras los ladrones se bajan del montacargas, se escucha a una persona hablar por la megafonía del museo para después hacer sonar las alarmas.

Antes de huir del lugar intentaron quemar las escaleras por las que subieron al edificio, pero no tuvo éxito. Por lo que se montaron en unas motos Yamaha TMAX para escapar por las calles de la capital francesa, según informa 'The New York Times'.

