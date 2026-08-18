"Es absolutamente coherente su hoja de ruta para conseguir la cosoberanía de Ceuta y Melilla en 2030": Cocho alerta de los planes de Marruecos

España y Marruecos podrían alcanzar la cosoberanía de Ceuta y Melilla en 2030. Así lo apunta el analista de Inteligencia y Ciberseguridad Fernando Cocho, que explica que Marruecos plantea esta posibilidad para ejercer presión y conseguir que Ceuta y Melilla se conviertan en un territorio con un estatuto especial, como la cosoberanía. "No es que el Gobierno lo pacte, los informes que hay son de Marruecos diciendo lo que ellos desean para 2030".

Unas informaciones que han "enfadado" a Lorena García. "Que se especule siquiera con la posibilidad de que nuestro Gobierno juegue con la soberanía de dos ciudades españolas como son Ceuta y Melilla me parece una broma de mal gusto", se ha quejado la presentadora.

"Es absolutamente coherente conseguir ese objetivo en 2030"

Ante la pregunta de si el país marroquí está siguiendo una hoja de ruta para llegar a ese fin, el experto asegura que "es absolutamente coherente lo que están haciendo con conseguir ese objetivo en 2030 o 2035". "Ellos no tienen prisa", apunta.

"Ellos no tienen prisa, buscan la explosión social"

Cocho dice que lo que está ocurriendo es que el "Gobierno está permitiendo una acción de reventar o de explotar Ceuta y Melilla, es decir, generar una presión para que la ciudadanía finalmente abandone las ciudades". Explica que, una vez que esos ciudadanos abandonen las ciudades y únicamente queden "funcionarios", se establecería una diferencia de estatuto ante la ONU. Según el experto, Marruecos reclama de forma recurrente que quiere Ceuta y Melilla como parte de su territorio soberano porque considera que son plazas ocupadas por militares. Algo que compara con Gibraltar, que, asegura, para la ONU debe ser descolonizado.

"Marruecos intenta que la gente que vive allí se marche"

El analista explica que, cuando un país quiere conquistar un territorio de manera ilegal, "lo que hace es reventar el sistema social: saturar la frontera, el sistema sanitario y que la gente que vive allí se marche". Dice que, en el momento de la "explosión" social o sanitaria en Ceuta y Melilla, "Marruecos recurrirá al chantaje con España", algo que, según sostiene, aparece en "documentos oficiales de Marruecos".

Lo compara con la Marcha Verde, pero con la diferencia, según menciona, de que en aquel caso se podía marchar hacia el norte o el sur, mientras que en este no, "porque hay mar". Considera "obvia" la connivencia del sistema marroquí en la entrada masiva, aunque posteriormente se hayan mostrado molestos con lo ocurrido, pero niega que decenas de miles de personas puedan entrar sin el apoyo del Gobierno.

El empresario y colaborador Marcos de Quinto comenta que la forma más efectiva de blindar Ceuta sería proponer una base conjunta a los estadounidenses antes de que Mohamed VI lo haga y trabajen en contra de España. En este marco, dice que "hay que mirar a Gibraltar porque es inexpugnable por dos motivos: porque es una base militar muy fuerte de la OTAN y, en segundo lugar, porque tiene un estatuto económico y financiero que permite el desarrollo de la zona".

"Eso es lo que no quisiera para nada que Marruecos que sucediera". Irónicamente, menciona a Marruecos como "socio fiable", tal y como hizo el Gobierno, y dice que el Ejecutivo tendría que apuntar a lo que Marruecos no quiere.

"Marruecos está comprado a Estados Unidos y nosotros no le importamos nada"

A pesar de considerar muy interesante la estrategia de Marcos de Quinto, Cocho dice que "Marruecos está comprado a Estados Unidos y nosotros no le importamos nada". Aunque De Quinto cree que se puede recuperar esta batalla cambiando el Gobierno, Cocho se mantiene en un contundente "no". "A Estados Unidos no le interesa España ni sus intereses geopolíticos, lo ha demostrado sistemáticamente, no con Donald Trump, sino desde la época de Obama".

"Marruecos tiene muy buenos convenios con la UE respaldados por España"

Ante la pregunta de por qué no se reivindica que Ceuta y Melilla son plenamente españolas, el analista pone sobre la mesa a varios políticos, ministros, exdiputados y eurodiputados que, según afirma, trabajan para lobbies de Marruecos y de Estados Unidos que "favorecen los intereses de Estados Unidos e Israel en la zona". "Gente que cobra de Marruecos", sintetiza.

De hecho, menciona a Von der Leyen, a quien acusa de haber prohibido las investigaciones sobre el "Marruecos Gate", un caso de corrupción que involucró a diferentes países europeos y que, según explica, "permitía la extorsión del país marroquí para influir en el Parlamento".

"Hay que tener mucho cuidado con esto porque Ceuta y Melilla, siendo soberanía española, solo se pueden defender con diplomacia externa muy fuerte y con una presencia militar y policial disuasoria", concluye, al tiempo que asegura que Marruecos está "muy bien asesorado, financiado y situado" y que tiene "muy buenos convenios con la UE respaldados por España".

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