CRISIS MIGRATORIA
"La siguiente oleada podría quebrar el sistema": Fernando Cocho reclama reforzar la frontera ante una nueva entrada masiva
El analista de inteligencia ha cuestionado la versión del ministro del Interior, Fernando Marlaska, sobre la inexistencia de informes previos acerca de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. A su juicio, los servicios de inteligencia disponían de información suficiente y, de admitirlo el Gobierno, tendría que asumir responsabilidades políticas.
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Fernando Cocho ha rechazado la posibilidad de que los servicios de inteligencia no alertaran de la situación que se iba a producir en Ceuta. "Yo no voy a contradecir a un ministro porque sería entrar en delito de seguridad nacional, pero nadie se puede tragar que no hubiera un informe. Evidentemente habría imágenes de satélite, de Google Earth… El propio Marruecos ha admitido que ellos estaban monitorizando la avalancha", ha afirmado.
Preguntado por las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Marlaska, quien sostuvo que no existían informes previos, el analista ha asegurado que el Gobierno no puede reconocer su existencia sin asumir consecuencias. "Tiene que negarlo, porque de aceptarlo tendría que dimitir por dejación de funciones ante una gravedad tan importante", ha sostenido.
Reclama más presencia militar y reforzar la Guardia Civil
Cocho también ha explicado cómo, a su juicio, debería haberse respondido a una eventual alerta previa. "Dependiendo del tiempo de reacción, sacar al Ejército a patrullar, no a detener o disparar, por los accesos más complicados. Así Marruecos tendría que tomar la decisión de qué hacer con esas personas", ha señalado.
El analista ha defendido que esa actuación no supondría una vulneración de derechos. "Eso está visto por muchos biempensantes como una acción militarista o un delito de derechos humanos, cuando somos el país que mejor y más acoge a la gente en sus procesos migratorios", ha afirmado.
Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar los medios de seguridad en Ceuta y Melilla. "El siguiente procedimiento sería reforzar, que se tendría que haber hecho hace años, a la Guardia Civil y sus sistemas y medios en Ceuta y Melilla para ampliar sus capacidades", ha dicho.
En este sentido, ha advertido de que una nueva entrada masiva podría agravar la situación. "En la siguiente oleada, en lugar de 50.000 podrían ser, por ejemplo, 75.000, quebrar el sistema y forzar una situación en la que tanto la Policía como el Ejército tengan que actuar", ha señalado, antes de concluir que "estamos haciendo el ridículo más absoluto en cuanto a asuntos exteriores".
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