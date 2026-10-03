La noche es de Melendi: tres nuevas voces en unas Audiciones llenas de sorpresas

Terminan las terceras Audiciones a ciegas de La Voz, una gala marcada por la entrega de los talents y las tácticas de los coaches para conseguir las voces más deseadas.

La noche nos ha dejado de todo. Beltrán ha regresado para aprovechar la segunda oportunidad que consiguió en su primera Audición, antiguas talents de La Voz Kids han vuelto años después y Omar y Jhon han conseguido conquistar los cuatro sillones con dos espectaculares plenos.

Los coaches tampoco se han guardado nada. Bloqueos, un megabloqueo y mucha estrategia han vuelto a entrar en juego en una noche en la que Melendi ha sido el coach que más voces ha incorporado, con tres nuevos fichajes.

Melendi se lleva tres nuevas voces y alcanza los siete talents

Melendi termina la noche como el coach que más incorporaciones ha conseguido. Rachel, Sonia y Marta Salas se han unido a sus filas, elevando hasta siete el número de talents de su equipo.

Rachel ha conquistado a tres coaches con ‘Malagueña salerosa’, pero finalmente ha elegido al asturiano. Sonia también ha terminado en sus filas después de descubrir por sorpresa que no llegaba como vocal coach, sino para realizar su propia Audición.

Marta Salas ha completado el triplete de Melendi. La gaditana ha arriesgado con ‘Sexo, Violencia y Llantas’, de Rosalía, y ha conseguido tres giros antes de decidir continuar su aventura junto a él.

Pablo López se lleva los dos plenos de la noche

Pablo López ha sumado dos voces muy potentes y ya cuenta con ocho talents en su equipo. Además, sus dos incorporaciones han tenido algo en común: Omar y Jhon han conseguido un pleno.

Omar ha emocionado con ‘Dancing On My Own’ y Pablo no ha querido correr ningún riesgo: ha utilizado el megabloqueo para dejar fuera de juego a sus tres compañeros y llevárselo directamente.

Jhon también ha conseguido que los cuatro sillones se girasen con ‘Listen’, de Beyoncé. Tras escuchar a todos los coaches, ha decidido continuar su sueño junto a Pablo López.

Mika consigue a Beltrán y Teresa y suma seis voces

Mika ha cerrado las terceras Audiciones con dos nuevas incorporaciones y seis talents en sus filas.

Beltrán ha protagonizado una de las historias más especiales de la noche. Tras quedarse sin giros en su primera Audición, ha tenido una segunda oportunidad y esta vez ha conseguido entrar oficialmente en La Voz de la mano de Mika.

Teresa también ha elegido al coach después de vivir unos segundos de máxima tensión. Mika y Melendi han esperado prácticamente hasta el final de ‘Je veux’ para pulsar el botón y darle la sorpresa.

Lola Índigo suma a Marta Berlín y Elena y alcanza las siete voces

Lola Índigo tampoco se queda atrás y termina la noche con siete talents en su equipo tras incorporar a Marta Berlín y Elena Mesa.

Marta ha regresado a La Voz ocho años después de participar en La Voz Kids y ha conseguido tres giros con ‘La reina’. Aunque llegaba con la intención de cerrar el círculo con Melendi, finalmente ha apostado por Lola.

Elena ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas de la gala. Lola ha pulsado el botón accidentalmente antes de escucharla cantar, pero el error ha terminado convirtiéndose en toda una señal: Elena ha elegido su equipo.

Los cuatro equipos están cada vez más cerca de completarse, pero todavía queda mucho camino por recorrer y muchas voces por descubrir en las Audiciones a ciegas de La Voz.