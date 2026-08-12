"Si hacemos esto, Marruecos se hunde": la propuesta de Marcos de Quinto para proteger Ceuta y Melilla

Tras el último comunicado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el que daba por finalizada la "fase aguda" de la crisis migratoria de Ceuta, el colaborador habitual de Espejo Público, Marcos de Quinto, ha considerado que el Gobierno está "mintiendo", según considera, como lo ha hecho en varias ocasiones a lo largo de esta situación.

En cuanto a Marruecos, piensa que está apostando por "una política exterior espectacular". Algo que argumenta diciendo que "es capaz de tener congresistas porque los lobbies norteamericanos pueden influir en esos congresistas, que no en Trump ni Marco Rubio, que han reforzado el hecho de que Melilla y Ceuta son españolas, pero aquí el problema es la extorsión que está sufriendo este Gobierno".

"En algún momento habrá que cambiar de política"

En cuanto a los problemas que ve que ha tenido nuestro país, menciona "el desmantelamiento del Grupo OCON-Sur para que las lanchas puedan subir por el Guadalquivir", y dice irónicamente que incluso pueden saludar a la Guardia Civil y a las instrucciones de Marlaska para que no disparen. "No hay que pararlas con un misil como ha hecho Trump, sino con francotiradores y helicópteros que puedan disparar a los motores e inutilizarlas, pero eso no lo están haciendo". El exdiputado de Ciudadanos no entiende por qué.

Asimismo, apuesta por un reconocimiento de España de que "la invasión la ha hecho Marruecos". También propone que se haga un cierre de las fronteras. "Si no hay un reconocimiento, primero que haya un cierre de fronteras terrestre, aéreo y marítimo. El transporte de mercancías a Europa, el 80 %, pasa por la península. Además, nosotros suministramos el 20 % de la energía a Marruecos por el estrecho de Gibraltar, a través de un cable, y suministramos el gas que viene de Argelia directamente a Marruecos. Si hacemos un cierre de esto, Marruecos se hunde".

El colaborador, que cuestiona la pasividad del Gobierno español, como ya ha dicho, ante la "extorsión" marroquí, piensa que "no podemos permitirnos esta política de apaciguamiento con Marruecos, que no rinde frutos. En algún momento habrá que cambiar de política".

En respuesta, el activista saharaui y analista político Taleb Alisalem considera que lo que plantea Marcos de Quinto podría funcionar y es válido. "Otra cosa es que en España se prefiera ese lacayismo", sentencia.

"No hay crisis humanitaria, son simplemente invasores"

El empresario, que continúa reclamando estas medidas, pide que "por lo menos se pueda poner sobre la mesa" y vuelve a mencionar las "mentiras" del Gobierno. "Nos dicen que era crisis humanitaria. No hay crisis humanitaria, son simplemente invasores", comenta con rabia.

De manera inminente, la periodista Eva Baroja responde diciendo que sí que hay crisis humanitaria, mencionando el centenar de fallecidos que ha dejado la situación.

Pasando esto por alto, Marcos de Quinto sigue con su discurso, diciendo que el Gobierno sabía lo que iba a pasar, aunque lo nieguen. "El CNI, el CIFAS y la Policía sí lo sabían y habían informado de ello, también el presidente de Ceuta".

También niega el achaque de lo ocurrido a las mafias y al Tribunal Supremo. "Van cambiando las cifras, dicen que se han ido todos y no se han ido todos. También dicen que se ha vuelto a la normalidad y es mentira. Luego nos decían que era imposible retornar a los que cruzaban la frontera y ahora nos dicen que, según entren, van a salir. ¿Nos han estado mintiendo los meses anteriores?", se pregunta.

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