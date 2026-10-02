Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Minuto a minuto

Sigue en directo la tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz

La tercera gala de La Voz 2026 ya está aquí con nuevas voces dispuestas a hacer vibrar a todo el público.

Sigue en directo la tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz

Publicidad

Roberto Fernández Ferreira
Roberto Fernández Ferreira
Actualizado:
Publicado:

La Voz 2026 está suponiendo una auténtica revolución televisiva. Esta edición está dejando momentos inolvidables y, con tan solo dos Audiciones a ciegas, ha quedado claro que estamos ante una de las mejores entregas que se recuerdan.

Esta vez, los coaches lucharán por seguir perfilando sus equipos con voces que les emocionen. Con varias armas todavía por estrenar, Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López harán todo lo que esté en su mano por sumar a los mejores talents.

No te pierdas una noche más de Audiciones a ciegas. Aquí podrás prepararte para el programa y enterarte de todo lo que pase antes y durante la gala. ¡Te esperamos a las 22:00 horas!

“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Roberto Fernández Ferreira

¡La Voz afronta su tercera noche de Audiciones a ciegas!

La Voz continúa esta noche en Antena 3 con una nueva tanda de Audiciones a ciegas. Los cuatro coaches vuelven a sus sillones dispuestos a seguir descubriendo voces capaces de emocionarles y completar sus equipos.

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Sigue en directo la tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz

Sigue en directo la tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz

niños

Las divertidas claves de los niños para superar una ruptura: "Hay que ducharse, ponerse guapo y conocer a una amiga"

Tania Sánchez, sobre las denuncias de abusos en Ceuta: "Quiero creer que es gente vestida de militar y que no son militares"

Tania Sánchez, sobre las denuncias de abusos en Ceuta: "Quiero creer que es gente vestida de militar y que no son militares"

Analizamos el perfil de los caseros en España: ¿Grandes tenedores o pequeños propietarios?
VIVIENDA

Analizamos el perfil de los caseros en España: ¿Grandes tenedores o pequeños propietarios?

Llamada de Maricarmen, okupa de tiendas campañas
Acampada Sol

Maricarmen, okupa de una tienda de campaña de Sol, sobre los manifestantes: "Tienen muy claro lo que es la propiedad privada"

Esta noche, la competición se intensifica en La Voz: “Va a ser una guerra apoteósica”
A las 22.00h

Esta noche, la competición se intensifica en La Voz: “Va a ser una guerra apoteósica”

Nuevos talents llegan dispuestos a cumplir su sueño mientras los coaches de La Voz continúan luchando por completar sus equipos.

DEBATE
CRISIS DE LA VIVIENDA

Duro rifirrafe entre un propietario de 15 pisos turísticos y un creador de contenido: "Eres un carroñero y un maleducado"

Jon Goitia, propietario de 15 pisos turísticos y Helio Roque, creador de contenido que está presente en la acampada de Sol, han protagonizado un tenso en el que ambos han llegado a insultarse. "Y tú eres un...".

El mensaje que le llega a Pilar Losantos

Pilar Losantos recibe un mensaje de un ministro cercano a Pedro Sánchez: "Vamos a elecciones al 99%"

¡Imbatibles! Hombres G ponen a prueba sus conocimientos musicales en El Hormiguero

¡Imbatibles! Hombres G ponen a prueba sus conocimientos musicales en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

Publicidad