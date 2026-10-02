Sigue en directo la tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz

La Voz 2026 está suponiendo una auténtica revolución televisiva. Esta edición está dejando momentos inolvidables y, con tan solo dos Audiciones a ciegas, ha quedado claro que estamos ante una de las mejores entregas que se recuerdan.

Esta vez, los coaches lucharán por seguir perfilando sus equipos con voces que les emocionen. Con varias armas todavía por estrenar, Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López harán todo lo que esté en su mano por sumar a los mejores talents.

No te pierdas una noche más de Audiciones a ciegas. Aquí podrás prepararte para el programa y enterarte de todo lo que pase antes y durante la gala. ¡Te esperamos a las 22:00 horas!