Minuto a minuto
Sigue en directo la tercera noche de Audiciones a ciegas en La Voz
La tercera gala de La Voz 2026 ya está aquí con nuevas voces dispuestas a hacer vibrar a todo el público.
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La Voz 2026 está suponiendo una auténtica revolución televisiva. Esta edición está dejando momentos inolvidables y, con tan solo dos Audiciones a ciegas, ha quedado claro que estamos ante una de las mejores entregas que se recuerdan.
Esta vez, los coaches lucharán por seguir perfilando sus equipos con voces que les emocionen. Con varias armas todavía por estrenar, Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López harán todo lo que esté en su mano por sumar a los mejores talents.
No te pierdas una noche más de Audiciones a ciegas. Aquí podrás prepararte para el programa y enterarte de todo lo que pase antes y durante la gala. ¡Te esperamos a las 22:00 horas!
¡La Voz afronta su tercera noche de Audiciones a ciegas!
La Voz continúa esta noche en Antena 3 con una nueva tanda de Audiciones a ciegas. Los cuatro coaches vuelven a sus sillones dispuestos a seguir descubriendo voces capaces de emocionarles y completar sus equipos.
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