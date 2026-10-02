La sorpresa de Sonia en La Voz termina con tres coaches luchando por su voz

Todo parecía perfectamente creíble. Sonia es profesora de canto y pensaba que había llegado a La Voz para ejercer como vocal coach, sin imaginar que el verdadero motivo de su visita era muy diferente: había sido seleccionada para participar en las Audiciones a ciegas.

Tras descubrir la sorpresa, Sonia ha aceptado el reto y se ha enfrentado al escenario con ‘Alma mía’. Su actuación ha conseguido conquistar a Melendi, Mika y Pablo López, los tres han pulsado el botón dispuestos a luchar por su voz.

“Me gustaría disfrutar de lo bonito contigo”, le ha dicho Pablo López. Mika también ha intentado convencerla e incluso ha presumido de la conexión tan especial que mantiene con Granada.

Pero Melendi ha terminado llevándose a la talent de calle: “Me encanta tu voz, es muy bonita”, ha asegurado el asturiano. “No escondes lo que estás sintiendo y esa es la conexión con el público”, ha añadido para intentar conquistarla.

Sus palabras han surtido efecto y Sonia ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz, poniendo el broche final a una Audición que ni siquiera sabía que iba a hacer. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!