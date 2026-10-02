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La sorpresa de Sonia en La Voz termina con tres coaches luchando por su voz

La talent se ha llevado una enorme sorpresa al descubrir que iba a audicionar en La Voz con ‘Alma mía’.

La sorpresa de Sonia en La Voz termina con tres coaches luchando por su voz

La sorpresa de Sonia en La Voz termina con tres coaches luchando por su voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Todo parecía perfectamente creíble. Sonia es profesora de canto y pensaba que había llegado a La Voz para ejercer como vocal coach, sin imaginar que el verdadero motivo de su visita era muy diferente: había sido seleccionada para participar en las Audiciones a ciegas.

Tras descubrir la sorpresa, Sonia ha aceptado el reto y se ha enfrentado al escenario con ‘Alma mía’. Su actuación ha conseguido conquistar a Melendi, Mika y Pablo López, los tres han pulsado el botón dispuestos a luchar por su voz.

“Me gustaría disfrutar de lo bonito contigo”, le ha dicho Pablo López. Mika también ha intentado convencerla e incluso ha presumido de la conexión tan especial que mantiene con Granada.

Pero Melendi ha terminado llevándose a la talent de calle: “Me encanta tu voz, es muy bonita”, ha asegurado el asturiano. “No escondes lo que estás sintiendo y esa es la conexión con el público”, ha añadido para intentar conquistarla.

Sus palabras han surtido efecto y Sonia ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz, poniendo el broche final a una Audición que ni siquiera sabía que iba a hacer. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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