“Te mereces este pleno”: Jhon deja huella en La Voz con su actuación de Beyoncé

La música ha sido mucho más que una pasión para Jhon. A sus 21 años, le ha ayudado a superar uno de los momentos más complicados de su vida y ahora ha llegado a La Voz dispuesto a demostrar todo lo que significa para él.

El talent ha apostado por ‘Listen’, de Beyoncé, para enfrentarse a su Audición a ciegas. Lola Índigo ha sido la primera en pulsar el botón, después lo han hecho Mika y Pablo López y, finalmente, Melendi ha completado un increíble pleno.

La emoción de Jhon ha sido enorme al descubrir que los cuatro coaches querían contar con él. “Te mereces este pleno”, ha asegurado Lola Índigo tras una actuación con la que el talent ha conseguido cumplir uno de sus sueños.

Los coaches han querido agradecerle todo lo que ha compartido sobre el escenario y han luchado por sumar su voz a sus equipos.

Después de conseguir un pleno y escuchar sus argumentos, Jhon ha tomado su decisión y ha elegido a Pablo López. ¡Bienvenido a La Voz!