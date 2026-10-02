Alejandra Osborne defiende a su padre tras conocerse que podría tener nueva novia, 44 años más joven que él

Mientras Gabriela Guillén atraviesa uno de los peores momentos de su vida y ha tocado fondo por sus elevadas deudas económicas y la denuncia de una exmpleada del hogar por supuesta contratación irregular, Bertín Osborne está feliz y, como ha revelado la revista Semana, su sonrisa podría tener nombre propio: Sofía, una joven de origen holandés y brasileño de 28 años con la que se le relacionó a finales de 2025 y con la que hace unos días asistió a un homenaje a José Luis López El Turronero sin esconderse y dejando entrever que su relación sentimental se estaría afianzando a pasos agigantados.

Bertín Osborne y El Turronero | Gtres

Lejos de confirmar que esté de nuevo ilusionado, el artista ha echado balones fuera. "No es mi novia. La veo de vez en cuando igual que veo a otras 50 amigas más" ha expresado en declaraciones a Y ahora Sonsoles este jueves como respuesta a los rumores de que vuelve a estar enamorado.

Y no ha sido el único en pronunciarse sobre este tema, ya que también su hija Alejandra Osborne ha confesado qué le parece que la amiga especial de su padre, Sofía, tenga 28 años, 44 menos que el cantante y 19 menos que ella misma.

Alejandra Osborne posando para la prensa | Gtres

Unas declaraciones que ha hecho en la inauguración de Casa Rowenta en Madrid, donde se ha desmarcado de la vida amorosa de su padre al revelar que no tenía ni idea de que llevaba varios meses viendo a esta joven de origen brasileño: "Pues mira, me acabo de enterar ahora mismo. Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé nada de eso, no te puedo decir". "Y si lo supiera tampoco te iba a hablar yo. Eso que lo hablé él" ha zanjado.

"Mi padre está muy bien. Y físicamente, salud, ahora está muy bien. Y eso es lo importante, realmente, ¿no? Lo demás, que haga lo que le dé la gana, ¿sabes?" ha añadido, dejando claro que si fuese verdad que vuelve a estar enamorado se alegraría por él "por supuesto. Todo lo que sea amor me parece bien".

Además, Alejandra ha desvelado que aunque en principio estaba previsto que fuese esta semana cuando sus hermanas y ella conociesen por fin al hijo de Gabriela Guillén, "al final no ha podido ser". "A ver cuándo lo podemos organizar porque es un follón porque mi padre y yo estamos en Sevilla, mis hermanas aquí, Gabi aquí, mis hermanos también... Y bueno, es un poco complicado" ha expresado, reconociendo que "a mí me encantaría que fuese en la casa de mi padre en el campo porque allí estamos como más.. en piña".

Alejandra Osborne posando en un photocall | Gtres

"Es tan mono... Es que solo le he visto en fotos. Es súper guapo" ha presumido del pequeño David, al que no oculta que está deseando achuchar.