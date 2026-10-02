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La sorpresa de Teresa al descubrir que está dentro de La Voz... ¡en el último segundo!

Teresa ha interpretado ‘Je veux’ en el escenario de La Voz y ha logrado convencer a Mika y Melendi.

Teresa en La Voz

La sorpresa de Teresa al descubrir que está dentro de La Voz... ¡en el último segundo!

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Celia Gil
Celia Gil
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Los segundos han ido pasando durante la interpretación de ‘Je veux’ y Teresa seguía sin ver ningún sillón girado. La talent ha continuado defendiendo su canción hasta el final sin saber que todo estaba a punto de cambiar.

Cuando la actuación estaba prácticamente terminada, Mika y Melendi han pulsado el botón en el último segundo, consiguiendo sorprender por completo a Teresa: “¿Sí?”.

La talent apenas podía creerse que estaba dentro de La Voz y su reacción al descubrir que los dos coaches se habían girado, ha reflejado toda la emoción del momento.

“Tienes una energía muy bonita”, han coincidido los coaches después de escucharla. Con Mika y Melendi dispuestos a contar con ella, Teresa ha tenido que tomar una decisión.

Finalmente, la talent ha elegido a Mika para continuar su aventura en La Voz.

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