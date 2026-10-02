Detenido un hombre en Palma tras agredir a su expareja y huir con su hija menor

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por presentarse en el domicilio de su expareja, agredirla y huir con su hija menor. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 30 de septiembre, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que estaban patrullando por la zona del Estadi Balear, fueron requeridos por una mujer en un evidente estado de agitación que gritaba "me han robado a la niña, se la han llevado".

Los agentes procedieron a atender a la mujer y se percataron que a lo lejos había un hombre corriendo con un carrito de bebé. Inmediatamente, los agentes salieron tras el hombre y lograron interceptarlo, después de que tratara de esconder el carrito entre dos coches.

En el momento de ser interceptado, el ahora detenido mostró una actitud beligerante contra los agentes y trató de zafarse y huir con el bebé.

Paralelamente, otra patrulla había estado prestando auxilio a la madre, quien explicó que su expareja, sobre la que recaía una orden de alejamiento, había acudido a la vivienda con la intención de ver al bebé, aunque poco después la emprendió a golpes con la mujer.

Tras ser agredida, el presunto autor cogió el carrito en el que se encontraba la hija de seis meses de ambos y, propinándole varios empujones a la mujer, logró salir de la vivienda y huir.

Finalmente, el bebé fue devuelto a su madre y se detuvo al varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, malos tratos en el ámbito familiar y sustracción de menores, y fue trasladado a dependencias policiales.