Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia machista

Detenido un hombre en Palma tras agredir a su expareja y huir con su hija menor

El detenido se presentó en la casa de su expareja, a la que agredió antes de huir con su hija menor.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por presentarse en el domicilio de su expareja, agredirla y huir con su hija menor. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 30 de septiembre, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que estaban patrullando por la zona del Estadi Balear, fueron requeridos por una mujer en un evidente estado de agitación que gritaba "me han robado a la niña, se la han llevado".

Los agentes procedieron a atender a la mujer y se percataron que a lo lejos había un hombre corriendo con un carrito de bebé. Inmediatamente, los agentes salieron tras el hombre y lograron interceptarlo, después de que tratara de esconder el carrito entre dos coches.

En el momento de ser interceptado, el ahora detenido mostró una actitud beligerante contra los agentes y trató de zafarse y huir con el bebé.

Paralelamente, otra patrulla había estado prestando auxilio a la madre, quien explicó que su expareja, sobre la que recaía una orden de alejamiento, había acudido a la vivienda con la intención de ver al bebé, aunque poco después la emprendió a golpes con la mujer.

Tras ser agredida, el presunto autor cogió el carrito en el que se encontraba la hija de seis meses de ambos y, propinándole varios empujones a la mujer, logró salir de la vivienda y huir.

Finalmente, el bebé fue devuelto a su madre y se detuvo al varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, malos tratos en el ámbito familiar y sustracción de menores, y fue trasladado a dependencias policiales.

Efemérides de hoy 2 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

Mariano Rajoy

Publicidad

Sociedad

DURAS IMÁGENES: Dos jóvenes agreden a una persona sin hogar

DURAS IMÁGENES: Dos jóvenes agreden a una persona sin hogar en Mairena de Aljarafe (Sevilla)

Imagen del pasado martes 29 de septiembre que muestra a activistas concentrados en la plaza de Catalunya de Barcelona

El 'decreto Maricarmen' ayuda a suspender un desahucio en Manresa

Coche Policía Nacional

Detenido un hombre en Palma tras agredir a su expareja y huir con su hija menor

Abogada Maricarmen
DECRETO MARICARMEN

Alejandra Jacinto, abogada de Maricarmen: "No tiene sentido continuar si el Gobierno no es capaz de poner unos mínimos torniquetes a esta hemorragia"

Manifestantes en Barcelona
Vivienda

VÍDEO: La indignación de los manifestantes de Barcelona ante el 'no' de Junts a los decretos de vivienda: "Vergüenza"

Momento del tiroteo
TIROTEO

VÍDEO: Dos agentes resultan heridos tras un tiroteo durante una persecución en Terrassa

Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 2 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Mariano Rajoy

Efemérides de hoy 2 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

Decenas de personas durante una cacerolada por la vivienda, frente al Ayuntamiento de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España)

VIDEO: Caceroladas en Madrid y Barcelona a pocas horas de que el Congreso vote los decretos sobre vivienda

18/10/2018

Cogida mortal durante la celebración del toro con soga en Lodosa

Publicidad