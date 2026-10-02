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Pilar Losantos recibe un mensaje de un ministro cercano a Pedro Sánchez: "Vamos a elecciones al 99%"

¿Se convocarán elecciones generales anticipadas? Un ministro muy cercano a Pedro Sánchez estaba siguiendo en directo 'Espejo Público' cuando ha enviado un mensaje a la periodista y colaboradora Pilar Losantos sobre el posible adelanto electoral.

El mensaje que le llega a Pilar Losantos

Un ministro cercano a Pedro Sánchez envía un mensaje en directo a Pilar Losantos

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Anna Martín
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Esta mañana, el plató de 'Espejo Público' ha acogido un debate sobre la aprobación de los decretos de vivienda, cuya convalidación está prevista para este viernes. Ante la posibilidad de que las medidas sean rechazadas en el Congreso, se ha puesto sobre la mesa un titular de 'El País' que apunta que dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno estarían pidiendo a Pedro Sánchez que convoque elecciones si los decretos son tumbados.

En pleno directo, la periodista y colaboradora Pilar Losantos ha recibido un mensaje de un ministro del Gobierno que estaba siguiendo el programa. "Vamos a elecciones al 99%", le aseguraba. La periodista asegura que la persona que le ha escrito es cercana a Pedro Sánchez.

"Una ventana de oportunidad para hacer un debate de ideologias"

Según ha explicado Losantos, fuentes del Gobierno consideran que la situación judicial no va a mejorar y que, a partir de ahora, el debate político estará centrado en cuestiones como Ceuta, la vivienda y las distintas causas judiciales que afectan al Ejecutivo y a su entorno. En este contexto, estas fuentes consideran que "se plantea una ventana de oportunidad para poder hacer un debate ideológico de las izquierdas frente a las derechas". "Probablemente no van a encontrar un momento mejor", ha señalado la periodista.

Durante el debate, todos los presentes en plató se han mostrado a favor de la posibilidad de celebrar unas elecciones anticipadas. También el exdiputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Paco Castañares se ha posicionado a favor de esta opción. El socialista ha asegurado formar parte de la "oposición interna del PSOE" y ha explicado que existe preocupación entre alcaldes y candidatos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Se juegan el futuro", ha señalado.

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