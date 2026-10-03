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Marta Salas se atreve con Rosalía y acaba emocionada ante la reacción de los coaches

‘Sexo, violencia y Llantas’ ha sido el tema que ha interpretado en el escenario de La Voz.

Marta Salas en La Voz

Marta Salas se atreve con Rosalía y acaba emocionada ante la reacción de los coaches

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Celia Gil
Celia Gil
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Atreverse con Rosalía no es tarea fácil, pero Marta Salas ha llegado desde Cádiz dispuesta a arriesgar. La talent ha elegido ‘Sexo, Violencia y Llantas’ para demostrar todo su potencial en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Poco a poco, su interpretación ha ido convenciendo a los coaches. Melendi, Pablo López y Mika han pulsado el botón, desatando una batalla a tres por conseguir sumar su voz a sus respectivos equipos.

Marta no ha podido evitar emocionarse al terminar y descubrir que tres de los cuatro sillones estaban girados. Melendi ha aprovechado para recordarle que él ha sido el primero en confiar en su voz, mientras que Mika ha definido lo que acaba de escuchar como “una actuación imperfecta, pero interesante”.

Los tres han intentado convencerla, pero Marta finalmente lo ha tenido claro: la talent ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz. ¡Nos ha encantado!

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