Actuación | Audiciones
Lola Índigo se gira sin querer antes de que una talent empiece a cantar: “¿Cómo le he dado?”
Elena Mesa todavía no había empezado a cantar cuando Lola Índigo ha pulsado el botón de La Voz por error. Lo que parecía un despiste ha terminado convirtiéndose en toda una señal.
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La última Audición de la noche ha comenzado de la forma más inesperada. Elena Mesa estaba preparada para interpretar ‘Someone New’, pero antes de que pudiera cantar una sola nota, el sillón de Lola Índigo ya se había girado.
“Pero ¿cómo le he dado?”, ha reaccionado la coach al darse cuenta de que había pulsado el botón accidentalmente.
La situación ha provocado las risas entre los coaches y Pablo López no ha tardado en lanzar una predicción: “Al final gana esta”. Y es que, cuando Elena ha empezado a cantar, ha demostrado que Lola quizá no se había equivocado tanto.
Su voz también ha conseguido que Mika pulse el botón, abriendo una batalla entre los dos coaches por la última talent de la noche.
Lola ha terminado interpretando su despiste como una señal y ha luchado por conseguirla. Finalmente, la predicción de Pablo se ha cumplido: Elena ha elegido a Lola Índigo y se ha convertido en nueva integrante de su equipo. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
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