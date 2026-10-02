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Vicente Vallés, sobre la votación en el Congreso y Pedro Sánchez: "Lo importante es echarle la culpa a alguien y ese alguien nunca es uno mismo"

El presentador de Antena 3 Noticias ha acudido al plató de Espejo Público para hablar sobre la votación del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez y las palabras de los portavoces de los distintos partidos políticos.

Vallés en Espejo Público

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Manuel Pinardo
Publicado:

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, ha querido apuntar en el plató de 'Espejo Público' los decretos de vivienda que se votan este viernes y ha podido escuchar en directo las palabras de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras: "Se ha puesto solemne para este discurso, Junts se reunió ayer a las 21 horas para que todo el mundo estuviera pendiente de ellos".

Tras dicha reunión, el partido político sacó un comunicado que no dejó indiferente a nadie y el propio presentador lo matiza: "No había frase textual diciendo que iban a votar que no, peo lo hemos dado todos por hecho".

La propia Susanna Griso, le decía directamente a Vallés que le veía desconfiado sobre el voto de Junts: "No, creo que seguramente votarán que no, pero hasta el momento de la votación, hay mucho movimiento, el Gobierno les ha dicho que voten que sí y luego negocian y eso debería de hacerse como toda la vida, primero negociamos y luego votamos", añade Vicente.

El juego de las culpas, 'Blame Game'

Vicente Vallés ha calificado toda la estrategia como un 'Blame Game': "Llamado así en inglés, en español, juego de las culpas, lo importante es echársela a alguien y ese alguien nunca puede ser uno mismo", así detalla Vicente la manera de actuar del Gobierno y de todos los presentes en el Congreso de los Diputados.

En el debate ha entrado también Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y le ha trasladado su opinión a los presentes: "Vicente tiene mucho instinto, yo también lo describo como el 'Chicken Game', una carrera como pollos sin cabeza, pero pienso que Junts dará alguna salida".

Sobre el decreto, Redondo ha sido claro: "Vamos a ver que hay conversaciones que se van a producir, pero el relato de la convocatoria de elecciones inmediatamente no lo creo", eso sí, recalca Iván que serán al "99,99%" antes de lo previsto si hoy se caen los dos decretos.

"Sánchez intenta llegar hasta el final"

Vicente Vallés ha querido terminar recordando la legislatura de Pedro Sánchez: "Tiene minoría parlamentaria, y eso en unas circunstancias normales, en cualquier país democrático, significaría adelanto electoral, pero como aquí vivimos en otra normalidad distinta, no ha habido". Ya que, sostiene el propio presentador que, "Sánchez intenta llegar hasta el final o encontrar algún momento en el que pase algo que le pueda beneficiar", finaliza.

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