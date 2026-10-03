El próximo viernes, llegamos al ecuador de las Audiciones: “Tengo algo que proponerte”

La Voz continúa buscando las mejores voces del país. El próximo viernes, las Audiciones a ciegas alcanzan su ecuador con una nueva noche en la que Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tendrán que seguir completando sus equipos.

Después de tres programas, la competición está cada vez más ajustada. Pablo López llega con ocho talents, mientras que Melendi y Lola Índigo cuentan con siete voces cada uno. Mika, por su parte, afronta la nueva noche con seis integrantes en su equipo.

Con los equipos cada vez más avanzados, conseguir un hueco empieza a ser más complicado. Los coaches tienen que afinar sus decisiones, pero también están dispuestos a utilizar todas las armas a su alcance cuando aparezca una voz que no quieran dejar escapar.

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