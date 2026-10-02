DURAS IMÁGENES: Dos jóvenes agreden a una persona sin hogar en Mairena de Aljarafe (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 19 años, vecinos de Mairena del Aljarafe (Sevilla), como presuntos autores de un delito de odio, en la modalidad de aporofobia, y otro de lesiones graves tras la agresión a una persona sin hogar en un parque de esta localidad sevillana. La aporofobia se refiere al rechazo o discriminación hacia las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Los hechos fueron grabados por varios vecinos que presenciaron el ataque y que recriminaron la conducta de los dos jóvenes. Las imágenes fueron difundidas posteriormente a través de distintas redes sociales, lo que permitió a la Guardia Civil conocer lo ocurrido e iniciar la investigación, desarrollada en el marco de la operación Klipper.

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe determinaron que los dos jóvenes habían perseguido a la víctima hasta conseguir derribarla. Una vez en el suelo, le propinaron numerosas patadas en la cabeza y el rostro, hasta que perdió la consciencia.

Los vecinos que se encontraban en las inmediaciones recriminaron la actitud de los jóvenes, que huyeron a la carrera al darse cuenta de que estaban siendo observados y grabados. La víctima quedó tendida en el suelo y, después de recuperar la consciencia, abandonó voluntariamente el lugar. Posteriormente fue localizada y atendida por los servicios sanitarios.

La colaboración ciudadana, clave

La investigación permitió además determinar que la agresión no habría sido un hecho aislado. Los agentes constataron que ambos jóvenes llevaban varios días acosando y amenazando a la víctima, aprovechándose de su situación de especial vulnerabilidad.

Según las pesquisas, los presuntos autores habrían llegado a lanzarle piedras y naranjas mientras dormía, además de proferir amenazas en el lugar donde se refugiaba durante las horas nocturnas.

El análisis de las imágenes obtenidas de fuentes abiertas, la colaboración ciudadana y las gestiones de los investigadores permitieron avanzar en la identificación de los dos jóvenes. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mairena del Aljarafe, logró identificarlos plenamente, localizarlos y detenerlos.

Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de los delitos de odio, en la modalidad de aporofobia, y lesiones graves. La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer todos los extremos relacionados con los hechos.