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El primer dúo de la temporada llega a La Voz: “El nerviosismo os ha pasado factura”

Tony y Melissa se han presentado juntas a las Audiciones de La Voz con ‘Don’t Let Go’.

Melissa y Toni en La Voz

El primer dúo de la temporada llega a La Voz: “El nerviosismo os ha pasado factura”

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Celia Gil
Celia Gil
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Por primera vez esta temporada, dos voces han compartido una misma Audición a ciegas. Tony y Melissa han llegado juntas al escenario para interpretar ‘Don’t Let Go’ y demostrar que la música también puede vivirse entre dos.

Las talents han estado compenetradas durante la actuación, pero a medida que han pasado los segundos y ningún sillón se giraba, los nervios han terminado haciendo acto de presencia. Finalmente, ninguno de los cuatro coaches ha pulsado el botón.

Melendi ha querido explicarles qué ha percibido desde su sillón: “El nerviosismo de que no nos dimos la vuelta ha pasado factura”, les ha dicho.

A pesar de no continuar en el programa, el coach ha querido animarlas a seguir compartiendo su música y no quedarse con este resultado: “Espero que esta sea la primera de muchas oportunidades”.

Tony y Melissa se despiden de las Audiciones, pero dejan su huella como el primer dúo que se atreve a enfrentarse a los coaches esta temporada. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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