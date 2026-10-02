Gypsy Rose, devastada tras la muerte de su novio y padre de su hija, Ken Urker, a los 34 años

Gypsy Rose Blanchard se encuentra aravesando uno de los momentos más devastadores de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su pareja, Ken Urker, a los 34 años.

El trágico suceso tuvo lugar el jueves 1 de octubre, coincidiendo con el día de su cumpleaños, en su residencia de Raceland, una localidad ubicada al suroeste de Nueva Orleans (Luisiana).

Según confirmaron fuentes policiales y la Oficina del Sheriff del Condado de Lafourche a TMZ, los agentes respondieron a una llamada de emergencia en el domicilio aproximadamente a las 18:15h., donde hallaron el cuerpo sin vida de Urker.

Fue el propio hermano de Gypsy, Dylan, quien acudió a la vivienda y lo encontró inconsciente después de que la joven le hubiera enviado un mensaje de texto deseándole "Feliz cumpleaños" sin obtener respuesta alguna. La investigación sobre las circunstancias exactas de la muerte continúa abierta.

En declaraciones exclusivas concedidas a la revista PEOPLE, Rose ha revelado que su pareja falleció a causa de una sobredosis en su propia cama: "No sé si fue intencional o no. Últimamente no estaba en un buen estado de ánimo".

La joven ha expresado el profundo impacto emocional que le ha causado la noticia: "No lo puedo creer. No puedo pensar. He gritado hasta que me ardía la garganta"

Blanchard ha profundizado además en la enorme presión mediática que sufría el padre de su hija Aurora, de 21 meses, denunciando el acoso en redes sociales: "Ken soportó un nivel inimaginable de escrutinio público y un acoso en las redes implacable, incluyendo TikTok y Reddit. La crueldad dirigida hacia él es algo que ningún ser humano debería tener que soportar".

"Creo que el enorme peso de ese escrutinio y acoso tuvo un profundo impacto en él, y espero que su fallecimiento sirva como recordatorio de que hay una persona real detrás de cada pantalla, cada titular y cada comentario", confesaba al medio.

Pese al dolor, la joven quiso ensalzar el papel personal de su pareja en la intimidad: "Ken fue un padre maravilloso y un hombre muy querido. Siempre será mi alma gemela y mi hilo conductor, una conexión que el tiempo, la distancia e incluso la muerte jamás podrán borrar".

Asimismo, remarcó la importancia del legado que deja en la pequeña Aurora Raina Urker, nacida en diciembre de 2024: "Sobre todo, Ken amaba a nuestra hija, Aurora. Ella es un hermoso reflexo de su espíritu inquebrantable, y a través de ella, una parte de él siempre permanecerá con nosotros. Me aseguraré de que crezca sabiendo lo mucho que su padre la amaba y quién era él, más allá de lo que digan desconocidos en internet".

Para finalizar, Blanchard solicitó respeto para sus familias en estos momentos de luto: "No hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta pérdida. Pido privacidad y comprensión para nuestra hija, nuestras familias y todos los que lloran la pérdida de Ken en estos momentos tan dolorosos. Lo echaremos de menos profundamente, lo amaremos por siempre y jamás lo olvidaremos".

La historia entre ambos se remonta a 2017, cuando Blanchard cumplía su condena en prisión por su participación en el asesinato de su madre, Clauddine "Dee Dee" Blanchard, en 2015.