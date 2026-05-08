Lorena García recibe la llamada del CIS de Tezanos: ¿Qué le han preguntado?

Este miércoles a las 19:40 horas, la presentadora de Espejo Público, Lorena García, recibía una llamada. Al descolgar, le dijeron que le querían hacer unas preguntas, y ella les preguntó si eran el CIS, a lo que ellos respondieron que: "sí". Fueron exactamente 15 minutos de preguntas y este viernes, la presentadora ha desvelado en Espejo Público cuáles fueron sus respuestas.

Las respuestas de Lorena

Una de las preguntas era que si los bulos son un problema para la democracia, a lo que Lorena contestó: "Bastante". Otra de las preguntas fue que qué partido consideraba que usaba en mayor medida la desinformación, a lo que ella decidía pasar palabra y no contestar. Otra pregunta a la que no quiso responder es a la de si votaría mañana.

Fueron muchas preguntas, sobre todo enfocadas en las 'fase news', en los bulos, en la inmigración o en el colectivo LGTBI+, pero de lo que no le preguntaron, según Lorena, fue sobre "corrupción".

La omisión de dicha pregunta ha hecho saltar a la presidenta de OkDiario, Pilar Losantos, quien ha contestado: "No pasa nada, deber ser que la corrupción no es un asunto que preocupe a los españoles, las prostitutas en empresas públicas es un asunto que no preocupa a los españoles, el gobierno más feminista de la historia debe estar a tope entre soltar violadores, pulseras de Aliexpress, eso es un asunto que nos preocupa, porque las mujeres, solo con la existencia del puto amo y número uno, ya estamos protegidas".

"Prostitución de las instituciones públicas"

La presentadora de Espejo Público ha confesado que también recibió preguntas sobre el humor, y sobre de qué partido son los memes que recibe, algo que la presidenta de OkDiario califica como "prostitución de las instituciones públicas", y piensa que "si recibes memes de los TikTok de Pedro Sánchez, igual está bien, y hay que meter más dinero en eso".

El periodista Antonio Arráez, quien también se encontraba en el plató de Espejo Público, ha querido opinar sobre la llamada del CIS a Lorena, y ha apuntado que "las prostitutas del caso Ábalos" son pasajeras, mientras que la migración "es un problema para este país, y que va a durar años", y ha criticado que se "manipula a la opinión pública" diciendo que los migrantes vienen a España, "a quitarnos los puestos de trabajo".

La opinión de Cándido Méndez

Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, ha querido sentenciar el debate apuntando dos ideas: "El CIS sí pregunta por la corrupción, y punto número dos, la pregunta sobre la inmigración debería ser: ¿Es necesario un pacto de estado por la inmigración?".

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