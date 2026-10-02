El secreto de A la deriva para dar más verdad a sus personajes: así transformó Agaete al reparto

Agaete se convirtió en mucho más que el escenario de A la deriva. Richard Holmes quedó impresionado con el pueblo, mientras que sus compañeros destacan cómo grabar allí ayudó a aportar calidad a la serie y a meterse en sus personajes.

Además, Michel Noher trabajó con pescadores locales para aprender a hacer nudos y ganar realismo en las escenas del barco. Amparo Fernández asegura que comenzar allí el rodaje también ayudó al reparto a hacer piña.