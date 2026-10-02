Maricarmen, okupa de una tienda de campaña de Sol, sobre los manifestantes: "Tienen muy claro lo que es la propiedad privada"

La acampada en la Puerta del Sol por el problema de la vivienda continúa por sexto día consecutivo. Allí se encuentra Maricarmen, una mujer de 58 años que ha ocupado una de las tiendas de campaña instaladas en la plaza. Este no es su nombre real, pero durante la llamada que ha recibido el programa ha pedido a Susanna Griso que se refiera a ella de esta manera.

Su objetivo, según ha explicado, es dar un "escarmiento" a los manifestantes que permanecen acampados en Sol. La mujer asegura que sufrió la okupación de una de sus viviendas y, a través de sus comentarios cargados de ironía, ha explicado que este fue el motivo de su acción.

Antes de relatar su experiencia, ha lanzado un mensaje a los propietarios de viviendas: "Podéis estar tranquilos, ellos tienen muy claro lo que es la propiedad privada", ha dicho en referencia a los acampados.

"Me desahuciaron"

La mujer ha explicado que llegó a Sol y "okupó pacíficamente" una de las tiendas de campaña. Con cierto sarcasmo, relataba: "Les dejé sacar sus cosas, fue muy bonito". Una situación que, según asegura, contrasta con la que vivió cuando ocuparon su vivienda, ya que entonces no le permitieron sacar sus pertenencias.

"De repente tenía dueño la tienda de campaña, no era de uno, sino de varios, o sea, de un fondo", ha continuado relatando con ironía. La mujer asegura que finalmente fue expulsada de la tienda. "Me desahuciaron", ha señalado, al tiempo que explicaba que le ofrecieron alternativas habitacionales.

"El truco es no entrar nunca en violencia", ha afirmado con ironía. Según ha relatado, durante los intentos para que se fuera se corearon consignas en su contra y varios de los acampados le pidieron que abandonara la tienda de campaña.

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